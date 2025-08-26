El exboxeador Julio César Chávez Jr. enfrentará juicio por nexos con el Cártel de Sinaloa

Un juez federal en Hermosillo, Sonora, ordenó llevar a juicio al exboxeador Julio César Chávez Jr. por los delitos de tráfico de armas y presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa. La resolución se dio tras una audiencia virtual en la que se determinó que el acusado continuará el proceso en libertad bajo fianza. Sin embargo se le dictaminaron también medidas cautelares estrictas, como la prohibición de salir de México.

La próxima audiencia está programada para el 24 de noviembre. El juez Enrique Hernández Miranda vinculó a proceso al exboxeador Julio César Chávez Jr por delincuencia organizada y tráfico de armas. Esto tras considerar suficientes las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República (FGR). La audiencia se llevó a cabo de manera remota debido a temores de un posible atentado durante el traslado del exdeportista.

Julio César Chávez Jr. en la lupa de la justicia

Julio César Chávez está recluido en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) No. 11, un penal de máxima seguridad en Hermosillo. Allí estuvo recluido tras su deportación desde Estados Unidos el 18 de agosto. Al exboxeador profesional lo detuvieron el 2 de julio en Los Ángeles, California, tras perder una pelea contra Jake Paul en Anaheim.

Las autoridades estadounidenses lo arrestaron por ingreso ilegal al país y presuntos vínculos con “Los Chapitos”, facción del Cártel de Sinaloa. Tras 46 días en custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), lo deportaron a México a través de Nogales, Sonora. La FGR señaló que desde 2019 existen investigaciones contra el ex campeón mundial de peso mediano.

Se presentaron más de 20 pruebas en su contra

Estas denuncias se derivaron por denuncias que lo relacionan con el tráfico de armas y actividades vinculadas al narcotráfico. Entre las pruebas presentadas, destaca un informe de Homeland Security Investigations (HSI). Allí se lo señala como parte de una red de lavado de dinero ligada a la familia de Joaquín “El Chapo” Guzmán. Su defensa argumentó que de las 21 pruebas, solo nueve mencionan al acusado y ninguna acredita los delitos imputados.

El juez otorgó tres meses adicionales para la investigación complementaria, durante los cuales Julio César Chávez Jr. deberá cumplir con medidas cautelares. Para ello deberá presentarse periódicamente ante las autoridades. Aunque enfrenta una investigación paralela de la DEA, el proceso en México se centra en los cargos de delincuencia organizada y tráfico de armas.

Los Chávez fueron célebres y reconocidos deportistas

Este caso ha generado gran atención por el perfil público del acusado, hijo del legendario boxeador mexicano Julio César Chávez. Ambos, en su momento fueron célebres deportistas, con la diferencia que el hijo es investigado por supuestos nexos con el Cártel de Sinaloa. El proceso continúa para conocer si Julio César Chávez Jr va o no a juicio.