Egan Bernal comanda el potente equipo de INEOS en la Vuelta a España 2025 en su edición 90

El equipo INEOS Grenadiers confirmó su alineación de ocho corredores para la 90ª edición de la Vuelta a España, que comienza este sábado 23 de agosto en Turín, Italia. El corredor Egan Bernal será el líder de este equipo. La carrera, que se extenderá por tres semanas y culminará en Madrid el 14 de septiembre, marca el último Gran Tour del año y el primero en iniciar en territorio italiano.

Egan Bernal, campeón del Tour de Francia 2019 y del Giro de Italia 2021, encabeza un equipo versátil que combina experiencia y juventud. El objetivo de competir en la clasificación general y buscar victorias de etapa. Lo acompañarán los colombianos Brandon Rivera, Filippo Ganna, Michal Kwiatkowski, Bob Jungels, Magnus Sheffield, Victor Langellotti y Lucas Hamilton.

INEOS Grenadiers, es uno de los más competitivos

La formación destaca por su capacidad para enfrentar las exigentes jornadas montañosas y las contrarrelojes, con casi 54 mil metros de desnivel acumulado en el recorrido. “La Vuelta ofrece carreras impredecibles y agresivas, y este equipo nos da múltiples opciones. Egan llega como nuestro líder, apoyado por un grupo que mezcla fuerza en la escalada, potencia en contrarreloj y experiencia”, afirmó Scott Drawer, director de rendimiento de INEOS Grenadiers, en un comunicado oficial.

Egan Bernal, quien logró el séptimo puesto en el Giro de Italia 2025, se mostró motivado: “Estoy encantado con el reto de liderar al equipo. Mi preparación ha sido buena, y con este grupo podemos estar confiados”. El equipo incluye a corredores con méritos recientes: Ganna, campeón mundial de contrarreloj, apunta a la etapa cronometrada de la última semana.

La Vuelta a España cuenta con competidores de alto nivel

Jungels llega tras vencer en el Tour de Austria; Sheffield destacó con un triunfo en la París-Niza; y Langellotti, debutante en Grandes Vueltas con INEOS. Él ganó una etapa en el Tour de Polonia. Rivera y Hamilton, quienes corrieron junto a Bernal en el Giro, serán clave en las etapas de montaña. Con una estrategia enfocada en la flexibilidad, INEOS Grenadiers se perfila como uno de los equipos más fuertes.

La Vuelta a España 2025 cuenta con competidores de alto nivel como Jonas Vingegaard, Juan Ayuso y Mikel Landa, lo que anticipa una batalla intensa por la general. INEOS, que dominó el Tour de Francia entre 2012 y 2019, busca recuperar protagonismo tras no ganar un Gran Tour desde 2021. Bernal, único colombiano líder de un equipo en esta edición, intentará mejorar su sexto puesto de 2021, su mejor resultado en la Vuelta.