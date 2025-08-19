Richard Carapaz no correrá la Vuelta a España 2025 por problemas de salud

Richard Carapaz confirmó que no estará en la Vuelta a España 2025 por problemas de salud. El ecuatoriano prioriza su recuperación para afrontar objetivos en Italia y el Mundial de Ruanda.

El ciclista anunció este martes que no participará en La Vuelta debido a una gastroenteritis amebiana que lo ha alejado de la competición en las últimas semanas. El corredor del EF Pro Cycling, que ya se perdió el Tour de Francia, explicó que su prioridad es recuperarse plenamente para regresar más fuerte y enfocado en los próximos retos de la temporada.

Un año marcado por contratiempos para Carapaz

Carapaz reveló en redes sociales que su estado de salud lo obliga a dejar de lado la última gran vuelta del calendario.

“Llevo varias semanas tratándome de recuperar de una gastroenteritis amebiana que ya me obligó a perderme el Tour de Francia. Sé que muchos esperaban verme en esas carreras, pero mi prioridad ahora es recuperarme bien para volver más fuerte que nunca”, escribió en Instagram.

Su equipo, EF Pro Cycling, respaldó la decisión e indicó que los nuevos objetivos son las clásicas italianas, especialmente Il Lombardia, y el Campeonato Mundial de Ruta en Ruanda.

Sus mejores momentos en La Vuelta a España

Carapaz ya sabe lo que es brillar en la ronda ibérica. En 2020 fue subcampeón, solo superado por Primož Roglič, y en 2021 terminó en el tercer lugar del podio. Aquellos resultados lo consolidaron como uno de los grandes corredores de tres semanas en el pelotón internacional.

Con esta ausencia, Carapaz se perderá la oportunidad de buscar nuevamente la camiseta roja que distingue al líder de La Vuelta, una carrera en la que siempre ha sido protagonista.

Logros históricos de Carapaz en Europa y el mundo

El “La Locomotora de Carchi” ha escrito páginas doradas para el deporte ecuatoriano. Su victoria más recordada fue en el Giro de Italia 2019, donde se coronó campeón.

Además, conquistó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, uno de los mayores hitos para el deporte de Ecuador. También ha sumado medallas en campeonatos mundiales de ciclismo, siendo uno de los nombres más respetados del pelotón.

El privilegio de los tres podios grandes

Carapaz forma parte del selecto grupo de ciclistas que ha logrado subir al podio en las tres grandes vueltas del ciclismo mundial:

Giro de Italia: Campeón en 2019.

Tour de Francia: Subcampeón en 2021.

Vuelta a España: Segundo en 2020 y tercero en 2021.

Este récord lo convierte en uno de los corredores más completos y consistentes de su generación. Pocos ciclistas en la historia pueden presumir de ese triplete de podios.

Lo que viene para “La locomotora”

Aunque la temporada 2025 ha estado marcada por dificultades, Carapaz mantiene la mirada en nuevos desafíos. El Mundial de Ruta en Ruanda, el primero que se disputará en África, es una cita que el ecuatoriano considera “muy especial” y para la que buscará llegar en plenitud.