Vuelta a España 2025: Favoritos y confirmados para la carrera que inicia el 23 de agosto

La Vuelta a España 2025, la tercera Gran Vuelta del ciclismo mundial, inicia el 23 de agosto en Turín, Italia, y culminará el 14 de septiembre en Madrid. El recorrido para esta edición será de 3.265 kilómetros. Jonas Vingegaard emerge como principal favorito para el maillot rojo, en una edición marcada por las ausencias de Tadej Pogačar y el campeón defensor Primož Roglič.

La 80va edición de la Vuelta a España, que recorrerá Italia, Francia, Andorra y España, contará con 22 equipos: 18 UCI WorldTeams y cuatro ProTeams, incluyendo Burgos-BH, Caja Rural-Seguros RGA, Q36.5 Pro Cycling Team y Lotto Dstny. Entre los ciclistas confirmados destacan Vingegaard (Visma-Lease a Bike), João Almeida y Juan Ayuso (UAE Team Emirates). También estará el ecuatoriano Richard Carapaz (EF Education-EasyPost).

La Vuelta a España tendrá más de 3 mil kilómetros

Mikel Landa (Soudal Quick-Step) y Mads Pedersen (Lidl-Trek). La lista provisional incluye a Sepp Kuss, Matteo Jorgenson, Egan Bernal y Tom Pidcock, según datos de ProCyclingStats. Vingegaard, segundo en el Tour de Francia 2025, lidera las apuestas con un equipo sólido que incluye a Kuss y Jorgenson. UAE Team Emirates apuesta por Almeida y Ayuso, aunque tensiones reportadas entre ambos podrían afectar su estrategia.

Carapaz, tras perderse el Tour de Francia por enfermedad, busca redimirse, mientras Landa regresa tras una grave caída. Pedersen apunta a las etapas de sprint, respaldado por Giulio Ciccone y Tao Geoghegan Hart. Movistar, sin Enric Mas por lesión, confiará en Nairo Quintana o Carlos Canal, según publicaciones en X.

Desde el 2014 ningún español ha ganado la competencia

Las ausencias de Pogačar, centrado en descanso tras el Tour, y Roglič, cuatro veces ganador, abren la puerta a nuevos contendientes. Remco Evenepoel, otro ausente, prioriza los Mundiales de Kigali tras un Tour accidentado. La carrera, con 13 etapas de montaña, dos contrarrelojes y cinco etapas onduladas, promete emociones en puertos icónicos como el Angliru y Bola del Mundo.

La Vuelta a España, conocida por su imprevisibilidad, atrae millones de espectadores a través de transmisiones en RTVE, Eurosport y Peacock. En 2024, España celebró 33 victorias históricas, pero desde Alberto Contador en 2014 no hay campeón local. Con un recorrido exigente y un pelotón de lujo, la edición 2025 promete ser un espectáculo ciclista de primer nivel.