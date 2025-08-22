COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Seguridad
Accidente

Dos cadáveres incinerados tras un siniestro vial en la avenida Simón Bolívar, en Quito

La avenida Simón Bolívar es conocida por su alta incidencia de accidentes debido a su trazado y condiciones de tráfico.
Escuchar noticia

•‎

2'

•‎

Escuchar noticia
2 minutos de lectura
Dos cadáveres incinerados quedaron dentro de un vehículo liviano tras un accidente de tránsito en la avenida Simón Bolívar, norte de Quito.
El auto quedó reducido a chatarra tras incendiarse, lo que dejó dos fallecidos. (Foto X Bomberos Quito)
Dos cadáveres incinerados quedaron dentro de un vehículo liviano tras un accidente de tránsito en la avenida Simón Bolívar, norte de Quito.
El auto quedó reducido a chatarra tras incendiarse, lo que dejó dos fallecidos. (Foto X Bomberos Quito)

Redacción

Redacción ED.

Dos cadáveres incinerados quedaron dentro de un vehículo liviano tras un accidente de tránsito en la avenida Simón Bolívar, norte de Quito. El siniestro, ocurrido a las 04h28, se reportó al Cuerpo de Bomberos, que acudió al lugar con tres vehículos especializados y diez agentes para sofocar las llamas. El hecho ocurrió la madrugada de este viernes 22 de agosto. Los bomberos realizaron labores de extracción de los dos cadáveres incinerados.

Según las primeras investigaciones de la Policía Nacional, el incidente se originó tras un accidente de tránsito. El conductor, que circulaba en sentido sur-norte, perdió el control del vehículo, lo que provocó un choque. A consecuencia del impacto, el automotor se incendió completamente, generando una explosión que impidió a las víctimas escapar. Los bomberos emplearon maquinaria especializada para cortar el chasis y extraer los cuerpos.

Dos cadáveres incinerados tras fuerte impacto

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) cerró la zona para facilitar las labores de los equipos de emergencia y garantizar la seguridad en la vía. Personal de Medicina Legal activó los protocolos correspondientes para el levantamiento de los cadáveres incinerados. Tampoco se logró identificar a las dos víctimas por la ausencia de documentos en el lugar del siniestro.

Las autoridades continúan investigando para determinar las circunstancias exactas del accidente y establecer la identidad de los fallecidos. El Cuerpo de Bomberos y la AMT trabajaron en conjunto para limpiar la calzada, remover escombros y trasladar los restos del vehículo a los patios de retención. Este incidente se suma a los desafíos de seguridad vial en la avenida Simón Bolívar, una de las vías más transitadas de Quito.

Se investigan las posibles causas del hecho

Esta avenida es conocida por su alta incidencia de accidentes debido a su trazado y condiciones de tráfico. Las autoridades han reiterado la importancia de respetar los límites de velocidad y mantener los vehículos en buen estado para prevenir este tipo de tragedias. La investigación en curso busca esclarecer si factores como el exceso de velocidad, fallos mecánicos o condiciones de la vía contribuyeron al siniestro. (17)

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Nicolás Maduro ordena alistamiento masivo a las milicias venezolanas ante tensiones con EE.UU.

Así será el nuevo Mall Santo Domingo: más de 1.200 locales y área administrativa

El dueño de OnlyFans recibe más de 700 millones de dólares en dividendos y alista venta

Rodri regresa a la convocatoria y Rúben Dias renueva con Manchester City hasta 2029

Dos cadáveres incinerados tras un siniestro vial en la avenida Simón Bolívar, en Quito

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Nicolás Maduro ordena alistamiento masivo a las milicias venezolanas ante tensiones con EE.UU.

Así será el nuevo Mall Santo Domingo: más de 1.200 locales y área administrativa

El dueño de OnlyFans recibe más de 700 millones de dólares en dividendos y alista venta

Rodri regresa a la convocatoria y Rúben Dias renueva con Manchester City hasta 2029

Dos cadáveres incinerados tras un siniestro vial en la avenida Simón Bolívar, en Quito

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Nicolás Maduro ordena alistamiento masivo a las milicias venezolanas ante tensiones con EE.UU.

Así será el nuevo Mall Santo Domingo: más de 1.200 locales y área administrativa

El dueño de OnlyFans recibe más de 700 millones de dólares en dividendos y alista venta

Rodri regresa a la convocatoria y Rúben Dias renueva con Manchester City hasta 2029

Colombia sufre tres atentados en menos de 24 horas con una veintena de muertos

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

[email protected]

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO