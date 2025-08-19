Accidente en El Carmen deja un fallecido en la vía La Esperanza, sector Los Tres Ranchos

Un grave accidente en El Carmen ocurrió a las 06h30 de este martes 19 de agosto en el kilómetro 5 de la vía La Esperanza, sector Los Tres Ranchos. En el siniestro murió Jesús Enrique Alvia Zambrano, de 42 años, agricultor que se dirigía a su trabajo.

El impacto en la vía La Esperanza

El motociclista circulaba con dirección a su jornada laboral cuando impactó contra la parte delantera izquierda de una camioneta. El fuerte estruendo alertó a vecinos y conductores que transitaban por la zona.

De inmediato, los testigos notificaron a los servicios de emergencia. El Cuerpo de Bomberos acudió al lugar y brindó los primeros auxilios a la víctima, que presentaba fracturas múltiples en extremidades y cabeza.

Pese al esfuerzo de los paramédicos, la condición de Enrique era crítica. Los rescatistas lo trasladaron al hospital básico de El Carmen, donde falleció minutos después de ingresar.

Consternación familiar tras el accidente en El Carmen

En el centro médico, un grito desgarrador confirmó la tragedia: Enrique no sobrevivió. Familiares y amigos llegaron al hospital entre lágrimas y expresiones de impotencia.

“Mi padrastro se dedicaba a la agricultura y salía todos los días temprano a laborar”, relató con tristeza Yander Zambrano, hijastro del fallecido. El hombre será velado en su vivienda del barrio Santa Teresita, en El Carmen. Los allegados describieron a Enrique como un trabajador incansable y un hombre dedicado a su familia. Su muerte dejó un vacío profundo en la comunidad agrícola de la zona.

Investigación policial tras accidente en El Carmen

La Policía de Tránsito informó que inició una investigación para esclarecer las circunstancias del accidente. Los uniformados retuvieron la motocicleta y la camioneta involucradas.

El conductor de la camioneta huyó del lugar inmediatamente después del choque. Las autoridades realizan operativos para ubicarlo y determinar su grado de responsabilidad en el hecho.

Contexto: siniestralidad en El Carmen y la provincia

La tragedia se suma a los índices de siniestralidad vial que afectan a Manabí y particularmente a El Carmen. S En lo que va de 2025, ya se registran varios accidentes graves, lo que refleja la urgencia de reforzar las campañas de educación vial y controles de tránsito.

Las autoridades insisten en la importancia de respetar los límites de velocidad y usar equipo de protección, especialmente en motocicletas, que se han convertido en los vehículos más involucrados en accidentes fatales.

Comunidad de luto

La muerte de Enrique Alvia deja luto en El Carmen. Sus vecinos lo recordarán como un hombre trabajador y solidario. La tragedia revive el debate sobre la seguridad vial en zonas rurales, donde la falta de señalización y el aumento del tráfico motorizado incrementan los riesgos de siniestros (31).