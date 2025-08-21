Dos muertos y cinco heridos en trágico accidente de tránsito en Huaquillas

Un violento accidente de tránsito registrado la mañana de este jueves 21 de agosto en la vía Panamericana, a la altura de la “Y del Enano” en Huaquillas, dejó un saldo de dos personas fallecidas y al menos cinco heridas. Las víctimas fatales fueron Jinson Gaona, conductor de un taxi informal que cubría la ruta Huaquillas-Machala, y Rosa Elvira Campoverde Campoverde, una adulta mayor oriunda de Huaquillas. El siniestro, ocurrido alrededor de las 11:00, involucró a tres vehículos y provocó el cierre temporal de la vía.

El choque tuvo lugar en un tramo que conecta Huaquillas con Machala y Santa Rosa, una zona de alta circulación vehicular. Según reportes preliminares, el impacto involucró un automóvil particular, un camión de carga y una camioneta de la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME). La magnitud del accidente dejó los vehículos severamente dañados, con el automóvil particular completamente destrozado y sus ocupantes atrapados entre los fierros retorcidos.

Doble tragedia en la vía

Jinson Gaona, conductor del taxi informal, quedó atrapado en su vehículo tras el impacto. Equipos de rescate lograron extraerlo en estado crítico y lo trasladaron a una clínica particular, donde horas después se confirmó su fallecimiento. De igual manera, Rosa Elvira Campoverde Campoverde, una adulta mayor de Huaquillas, fue trasladada al hospital San Vicente de Paúl en Pasaje. Sin embargo, no resistió las heridas y falleció poco después.

Además de las dos víctimas fatales, al menos cinco personas resultaron heridas y fueron derivadas a diferentes casas de salud en la provincia para recibir atención médica. Hasta el momento, no se han proporcionado detalles sobre el estado de los heridos ni sus identidades.

Respuesta al accidente y caos vial

Varios conductores que transitaban por la zona se convirtieron en los primeros en auxiliar a las víctimas. Utilizando herramientas improvisadas, intentaron liberar a los ocupantes atrapados mientras aguardaban la llegada de los equipos de emergencia. Las labores de rescate, junto con el retiro de los vehículos, obligaron al cierre de la vía Panamericana durante varias horas.

Agentes de tránsito y peritos especializados trabajaron en el lugar para determinar las causas del siniestro. Los peritajes buscan esclarecer las circunstancias del choque y establecer responsabilidades. Videos grabados por testigos muestran la gravedad del impacto, con escombros esparcidos y los vehículos severamente dañados.

Riesgos persistentes en la región

Este accidente se suma a los numerosos siniestros registrados en las carreteras de la provincia de El Oro, donde factores como el exceso de velocidad, la imprudencia y las condiciones de las vías contribuyen a la inseguridad vial. El tramo conocido como la “Y del Enano” es señalado por la comunidad como un punto de riesgo debido a su alta densidad de tráfico y la falta de señalización adecuada.

En lo que va de 2025, las autoridades han reportado un aumento en los accidentes de tránsito en esta región, lo que refuerza la necesidad de medidas preventivas.