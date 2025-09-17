Más de 30.000 asistentes esperan en la XI Feria Internacional del Libro de Guayaquil 2025

La XI Feria Internacional del Libro de Guayaquil 2025 se desarrollará del 17 al 21 de septiembre en el Centro de Convenciones, de 09h00 a 21h00, con el objetivo de fortalecer la lectura, la memoria y el patrimonio bibliográfico de la ciudad, convocando a escritores, lectores y familias en torno a la cultura.

Una agenda literaria diversa

La programación de la feria, considerada el evento literario más grande del Ecuador, está organizada por la Empresa Pública de Turismo y Eventos Especiales, junto con la Dirección de Patrimonio Cultural a través de la Biblioteca Municipal.

La inauguración se llevará a cabo el miércoles 17 de septiembre a las 12h00, con la presencia de autoridades municipales. El acto marcará el inicio de cinco días de actividades que incluyen presentaciones literarias, lanzamientos de libros y espacios de encuentro para todos los públicos.

El Municipio de Guayaquil contará con un stand en el que se ofrecerán exposición de libros antiguos, préstamo y consulta de material bibliográfico, venta de títulos del programa editorial municipal y presentaciones literarias a cargo de autores nacionales e internacionales.

Presentaciones destacadas

Entre las actividades principales figura la presentación del poemario “Confesiones Libres”, del abogado y escritor César Poveda Valdivieso, programada para el viernes a las 18h00. El libro fue publicado bajo el sello editorial de la Biblioteca Municipal.

El sábado a las 17h30, la escritora Siomara España presentará su obra “Cuerpo Presente”, en un acto que incluirá la firma de ejemplares y un espacio de diálogo con los asistentes. Ambas actividades se perfilan como encuentros centrales dentro de la agenda.

Los visitantes podrán acceder además a espacios de lectura, talleres infantiles y charlas con invitados, con el propósito de generar un ambiente participativo y fomentar el hábito lector.

Impacto cultural y proyección

En su edición 2024, la feria recibió a cerca de 31.000 asistentes, cifra que las autoridades esperan superar este año gracias a la ampliación de la programación y al interés creciente de la ciudadanía.

La feria busca consolidarse como un espacio estratégico para fortalecer políticas públicas en torno al libro y la lectura, garantizando el acceso a la cultura como un derecho ciudadano y contribuyendo a la formación de nuevos públicos lectores.

El alcalde Aquiles Alvarez ha señalado que la cultura es parte de la estrategia municipal para la restauración del tejido social. También para el fortalecimiento de la identidad local, visión que se refuerza con la participación activa del cabildo en la feria.

Un evento para la ciudad y el país

La XI Feria Internacional del Libro de Guayaquil no solo se plantea como un encuentro cultural para la ciudad. También como un espacio de alcance nacional que conecta a editoriales, escritores y lectores. Todo en torno a la producción literaria contemporánea y al patrimonio bibliográfico.

Con esta edición, Guayaquil se posiciona como un referente en el circuito de ferias del libro de la región. Esto proque promueve la circulación de obras y la interacción entre autores y lectores. Todo en un marco que fomenta la cultura y la educación como herramientas clave para el desarrollo social.