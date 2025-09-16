Terminal Costa en Guayaquil alcanza 80% de avance: Lista para octubre con mayor seguridad vial

La construcción de la Terminal Terrestre Municipal Costa avanza a buen ritmo y se prepara para su inauguración a finales de octubre. La obra se ubica en el kilómetro 33 de la Vía Perimetral, en sentido oeste-este, frente a la Universidad del Pacífico. Esta infraestructura registra un 80% de avance físico, con trabajos concentrados en acabados arquitectónicos de andenes, boleterías, áreas de encomiendas, baños y oficinas administrativas.

La obra es supervisada por la Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil y representa una inversión de aproximadamente 12 millones de dólares. Abarca 34.000 metros cuadrados, incluyendo vías de acceso, áreas verdes y parqueos.

Detalles que contempla la obra

Diseñada para atender inicialmente a 10.000 personas al día, la terminal contará con seis andenes ampliables a once. Además doce boleterías, salas de espera climatizadas, áreas comerciales, un edificio dedicado a encomiendas, planta de tratamiento de aguas residuales y una estación de generación de energía propia para garantizar operaciones sostenibles.

Un elemento clave es el paradero en el lado opuesto de la vía, conectado por un paso peatonal elevado con ascensores. Esto asegura un cruce seguro para peatones y reduce riesgos viales en una zona de alto tráfico. Además, se incorpora un carril exclusivo para taxis y una parada de buses urbanos en el lado oeste, facilitando la integración con el transporte público local y beneficiando a cerca de 3.000 usuarios diarios del sistema metropolitano.

Una terminal que descentralizará a otra

El proyecto surge de la necesidad de descentralizar la Terminal Terrestre Jaime Roldós Aguilera, ubicada en el norte de la ciudad. Esta está saturada por la demanda de rutas costeras. Al operar en esta nueva ubicación, se descongestionará la Vía Perimetral y la ruta a la Costa, donde actualmente funciona una parada informal que genera caos vial y inseguridad.

La obra beneficiará principalmente a residentes del noroeste de Guayaquil, como los de Isla Trinitaria y sectores aledaños. Ya que ofrece un punto de embarque más accesible y moderno. Cinco cooperativas de transporte interprovincial —Libertad Peninsular (CLP), Villamil, Costa Azul, Liberpesa y Posorja— han confirmado su mudanza a la terminal. Estas atienden rutas de alta demanda hacia destinos turísticos y productivos como Salinas, Montañita, Olón, Villamil Playas y Posorja. Estas líneas consolidan a Guayaquil como hub logístico regional, impulsando el turismo y la economía litoral al facilitar conexiones seguras y eficientes.

Una obra que impulsa la movilidad de Guayaquil

El alcalde Aquiles Álvarez ha destacado su rol en la transformación de la movilidad. Iniciado formalmente a fines de 2024 tras tres fallidas adjudicaciones en la administración anterior, el proceso se reactivó con estudios actualizados para adaptarse a estándares de accesibilidad y sostenibilidad. Desde un 15% en noviembre de 2024 y 20% en diciembre, el avance ha sido constante, pasando por el 30% en febrero y 50% en junio, pese a retos económicos nacionales. La terminal no solo ordenará el embarque, sino que generará empleo en áreas comerciales adyacentes y promoverá prácticas ecológicas, como el tratamiento de aguas y energía renovable.