Guayaquil se mueve por la vida: 1.502 atletas participan en el 5K solidario

La competencia se desarrolló como parte de la Ruta Centro, un circuito urbano que permitió a los participantes recorrer puntos clave de la ciudad mientras contribuían a una causa social. La actividad fue respaldada por el alcalde Aquiles Álvarez y su equipo municipal, cuya colaboración ha sido fundamental para sostener los programas gratuitos de acompañamiento que la fundación ofrece a 438 familias afectadas por cáncer infantil.

“Masificamos el deporte como primera instancia, pero el impacto que dejamos con los programas que hacemos a largo plazo para los niños es lo que realmente buscamos”, explicó Lissette Ortega, presidenta de la Fundación Ser Feliz. Ortega destacó que estos programas incluyen actividades emocionales, recreativas y artísticas que buscan mejorar la calidad de vida de los pacientes más allá de la atención médica.

La carrera incluyó una modalidad infantil de 400 metros, donde participaron los propios pacientes de la fundación. La iniciativa permitió que los niños demostraran su fortaleza y se integraran a la jornada deportiva. Mientras recibían reconocimiento con medallas y presentes al cruzar la meta.

Ganadores y participación destacada

El ganador absoluto de la jornada fue Demetrio Olmedo, quien cruzó la meta con entusiasmo y agradeció a los organizadores por la oportunidad de participar. “Gracias a Dios por tenerme aquí con vida y energía para correr esta carrera”, comentó Olmedo, resaltando la importancia de estas actividades para promover la actividad física y el espíritu solidario en la ciudad.

Más allá de los ganadores, la competencia destacó por la alta participación ciudadana, con corredores de todas las edades y familias enteras que se sumaron al evento. La Fundación Ser Feliz enfatizó que cada inscripción y aporte recaudado se destina a programas de apoyo integral. Esto incluye talleres recreativos, acompañamiento emocional y actividades artísticas para los niños con cáncer.

Impacto social y reconocimiento a nivel local

Guayaquil, recientemente reconocida como Capital Americana del Deporte 2026, consolida su compromiso con la solidaridad y la promoción del deporte. Eventos como el 5K Ser Feliz evidencian la importancia de unir actividad física y responsabilidad social, fortaleciendo la cohesión comunitaria y el apoyo a los sectores más vulnerables.

La Fundación Ser Feliz organiza estas competencias de manera anual, combinando solidaridad, salud y deporte. Todo ello para generar un impacto positivo tanto en los participantes como en las familias beneficiarias. Los programas de acompañamiento incluyen actividades recreativas, lúdicas y culturales. Todos con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los niños y sus familias, promoviendo la integración social y la resiliencia frente a la enfermedad.

Datos clave del evento

Fecha: Último fin de semana

Lugar: Palacio de Cristal, Guayaquil

Participantes: 1.502 corredores

Beneficiarios: 438 familias con niños con cáncer

Distancias: 5K adultos y 400 metros infantiles

Apoyo institucional: Municipio de Guayaquil

El evento concluyó con la entrega de medallas y reconocimientos a todos los participantes. Aquello refuerza la importancia de la colaboración entre ciudadanía, instituciones y fundaciones para impulsar acciones solidarias de gran impacto.