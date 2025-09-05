Guayaquil lanza la “Peatonal Party” para promover cultura, turismo y seguridad vial

La Alcaldía de Guayaquil, a través de la Dirección de Turismo y Eventos Especiales, realizará el sábado 6 de septiembre de 2025, en el km 11.8 de la Vía a la Costa, la primera edición de la “Peatonal Party”, un evento que busca promover la seguridad vial, la cultura y el turismo en los pasos peatonales elevados de la ciudad.

Una propuesta para resignificar los pasos peatonales

El proyecto “Peatonal Party” nace con el propósito de convertir los pasos elevados de la Vía a la Costa en puntos de encuentro para la ciudadanía. La propuesta busca incentivar su uso seguro y fortalecer la convivencia a través de actividades culturales y recreativas.

La primera edición se desarrollará el sábado 6 de septiembre entre 8h00 y 12h00 en el paso elevado inaugurado el pasado 28 de mayo en el kilómetro 11.8 de la vía. La segunda edición está programada para el sábado 13 de septiembre en el paso ubicado en el km 14.2, también de la Vía a la Costa.

Las jornadas incluyen presentaciones artísticas, espacios de interacción ciudadana y actividades para toda la familia, con el fin de ofrecer alternativas de esparcimiento en zonas urbanas de alto tránsito.

Actividades previstas en la “Peatonal Party”

Durante el evento, los asistentes podrán disfrutar de la participación de zanqueros, música en vivo con el DJ KAMU. Habrá un espacio decorado con globos temáticos para fotografías instagrameables. Además, habrá degustación de bebida gasificada no alcohólica, un desfile del personaje Juan Pueblo con posibilidad de sesión de fotos y un stand turístico “Guayaquil Atrae” con información y productos representativos de la ciudad.

La Dirección de Turismo y Eventos Especiales resaltó que este tipo de iniciativas buscan acercar la oferta cultural y turística a los barrios y sectores de mayor movimiento, como la Vía a la Costa. La idea es fortalecer la identidad urbana y, al mismo tiempo, reforzar la educación vial.

La “Peatonal Party” será gratuita y abierta a toda la ciudadanía. Está pensada tanto para residentes como para visitantes que circulan por esta zona en crecimiento.

Vía a la Costa: una zona en expansión

La Vía a la Costa es una de las arterias viales más importantes de Guayaquil. Conecta el área urbana con la ruta hacia la provincia de Santa Elena y recibe un flujo constante de vehículos particulares y de transporte público.

En los últimos años, esta zona ha experimentado un notable crecimiento residencial y comercial. Aquello ha incrementado la necesidad de mejorar la infraestructura de movilidad y seguridad vial. Los pasos peatonales elevados, como los ubicados en el km 11.8 y 14.2, responden a esa demanda ciudadana y ofrecen alternativas seguras de cruce.

La utilización de estos pasos, sin embargo, aún requiere de campañas que motiven a los peatones a usarlos. Con eventos como la “Peatonal Party”, el Municipio busca consolidar esta cultura de seguridad, al tiempo que dinamiza la oferta turística y recreativa de la ciudad.

Turismo y cultura como ejes de desarrollo urbano

La propuesta también se enmarca en las estrategias de promoción turística de Guayaquil, que ha apostado por integrar actividades culturales en distintos espacios públicos. Programas como el “Guayaquil Atrae” y las ferias barriales forman parte de esta misma línea de acción.

El evento combina elementos de turismo, cultura y seguridad, con el fin de dar a los ciudadanos experiencias diferentes en lugares cotidianos. Según la Alcaldía, se espera que esta iniciativa se repita en otros sectores de la ciudad si logra una buena acogida en la Vía a la Costa.

De esta manera, los pasos peatonales dejan de ser vistos únicamente como infraestructura funcional. Se transforman en escenarios temporales de convivencia, entretenimiento y promoción de la identidad guayaquileña.