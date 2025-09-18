COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Guayaquil
Sociedad

Corea del Sur impulsa el futuro Aeropuerto de Daular en Guayaquil

Corea del Sur lidera la planificación del nuevo Aeropuerto Internacional de Guayaquil en Daular, un proyecto que incluye una terminal moderna, una ciudad aeroportuaria y un enfoque sostenible. Con apoyo del programa EIPP, la primera fase estará lista en 2031.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
El proyecto toma de referencia aeropuertos como los de Singapur y Hong Kong. Este viernes se presentará el segundo estudio iniciado en 2024.
El proyecto toma de referencia aeropuertos como los de Singapur y Hong Kong. Este viernes se presentará el segundo estudio iniciado en 2024.
El proyecto toma de referencia aeropuertos como los de Singapur y Hong Kong. Este viernes se presentará el segundo estudio iniciado en 2024.

Carla Mendoza

Redacción ED.

Carla Mendoza

Redacción ED.

Periodista manabita. Nació en Portoviejo el 4 de julio de 1977. Estudió periodismo en la Universid... Ver más

[email protected]

Guayaquil se prepara para dar un salto hacia el futuro con el desarrollo del nuevo Aeropuerto Internacional en Daular.  Este es un proyecto que cuenta con el respaldo técnico y estratégico de Corea del Sur, reconocida por su innovación y experiencia en infraestructura aeroportuaria.

Este plan, que lleva décadas en gestación, ha ganado impulso gracias al Economic Innovation Partnership Program (EIPP). Se trata de un convenio entre el Municipio de Guayaquil y el gobierno surcoreano que fortalece las capacidades técnicas de la ciudad en sectores clave.

La agencia surcoreana de comercio e inversión, KOTRA, ha jugado un rol central al actualizar en 2024 el estudio de factibilidad realizado en 2013 por la consultora LeighFisher.

Características del nuevo aeropuerto

El diseño renovado contempla una pista de 3.650 metros, capaz de recibir aviones de categorías D, E y F, con la posibilidad de incorporar una segunda pista en el futuro. La construcción se desarrollará en dos fases. La primera, programada para 2031, permitirá atender a 7 millones de pasajeros anuales. Mientras que la segunda, prevista para 2038, elevará la capacidad a 16 millones, consolidando a Daular como un hub regional.

El proyecto va más allá de una terminal aérea. Un segundo estudio, iniciado en 2024 y que será presentado este viernes 19 de septiembre, detalla el desarrollo de una ciudad aeroportuaria en Daular. Esta incluirá zonas industriales, comerciales y residenciales, además de un sistema de movilidad que conectará la terminal con el resto de la región. La planificación urbana está a cargo de la empresa coreana YOOSHIN, mientras que Incheon Airport, uno de los aeropuertos más eficientes del mundo, aporta su expertise en operaciones aeroportuarias. Este enfoque integral busca transformar Daular en un polo de desarrollo económico y logístico.

Aeropuertos de Singapur y Hong Kong son referencias

El proyecto también prioriza la sostenibilidad, tomando como referencia aeropuertos como los de Singapur y Hong Kong, pero adaptados a las necesidades locales. La cercanía de Daular al puerto de Posorja refuerza su potencial como nodo logístico, mientras que su ubicación en el centro geográfico de Sudamérica lo posiciona como un punto estratégico para la región. Para Corea del Sur, este proyecto representa una oportunidad para consolidar su influencia en América Latina, aportando tecnología y experiencia de clase mundial.

La colaboración con Corea del Sur no solo garantiza un diseño de vanguardia, sino también un respaldo internacional que eleva la credibilidad del proyecto. El nuevo aeropuerto de Daular promete transformar la conectividad de Guayaquil, impulsando el comercio, el turismo y la inversión, han dicho las autoridades de la urbe. 

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

El UBA Fest 2 reunirá a más 50 perros y gatos en Quito para adopción responsable

Nuevo sismo con epicentro en Puerto López se sintió en varios cantones de Manabí

Rafael Correa respalda Constituyente de Daniel Noboa, pero exige transparencia

Daniel Noboa amplía estado de excepción a Chimborazo con toque de queda en cinco provincias

Isabella Ladera demanda a Beéle por filtración de video íntimo

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

El UBA Fest 2 reunirá a más 50 perros y gatos en Quito para adopción responsable

Nuevo sismo con epicentro en Puerto López se sintió en varios cantones de Manabí

Rafael Correa respalda Constituyente de Daniel Noboa, pero exige transparencia

Daniel Noboa amplía estado de excepción a Chimborazo con toque de queda en cinco provincias

Isabella Ladera demanda a Beéle por filtración de video íntimo

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

El UBA Fest 2 reunirá a más 50 perros y gatos en Quito para adopción responsable

Nuevo sismo con epicentro en Puerto López se sintió en varios cantones de Manabí

Rafael Correa respalda Constituyente de Daniel Noboa, pero exige transparencia

Daniel Noboa amplía estado de excepción a Chimborazo con toque de queda en cinco provincias

Isabella Ladera demanda a Beéle por filtración de video íntimo

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO