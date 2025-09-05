Concejo de Guayaquil aprueba convenios deportivos y sociales en beneficio ciudadano

El Concejo Municipal de Guayaquil, liderado por el alcalde Aquiles Alvarez, aprobó este martes nuevos convenios para apoyar eventos deportivos y sociales que se desarrollarán en septiembre y octubre de 2025 en la ciudad, con el objetivo de fomentar la integración comunitaria y beneficiar a más de 400 niños con cáncer.

Carrera 5K Ser Feliz en la Ruta Centro

Uno de los convenios aprobados fue con la Fundación Ser Feliz, organización que impulsa la carrera “5K Ser Feliz”, programada para el domingo 7 de septiembre en los 2,2 kilómetros de la Ruta Centro. El evento busca generar recursos destinados a la atención de 438 niños diagnosticados con cáncer, además de cubrir parte de los costos de organización.

La vicealcaldesa Tatiana Coronel explicó que esta competencia tiene un enfoque solidario y de concienciación ciudadana. “La finalidad es cubrir parte de los costos para concientizar y recaudar fondos para el cáncer infantil. Tiene un fondo solidario que esperamos que la gente asista (…) se va ayudar a 438 niños que sufren cáncer”, indicó durante la sesión.

Este tipo de actividades se enmarca en las acciones de la municipalidad para promover el deporte en espacios urbanos y, al mismo tiempo, impulsar programas de ayuda social con participación ciudadana.

Down Hill del Cerro: ciclismo extremo en Las Peñas

Otro convenio aprobado fue con el organizador Alberto Sánchez Díaz, para la realización del evento de ciclismo “Down Hill del Cerro, Alcaldía de Guayaquil”, que tendrá lugar el 11 de octubre. La competencia comenzará en el Faro del Cerro Santa Ana y finalizará en la calle Numa Pompilio Llona, ubicada en el tradicional barrio Las Peñas.

Este evento deportivo extremo se encuentra en su quinta edición y ha logrado consolidarse como una atracción turística para la ciudad. Según Coronel, su impacto es relevante porque posiciona a Guayaquil como un destino para actividades deportivas no convencionales.

El recorrido combina tramos de descenso técnico con el atractivo de un entorno urbano patrimonial. Las autoridades esperan la asistencia de atletas nacionales e internacionales, lo que aportará dinamismo económico y visibilidad a la ciudad.

Resolución de acuerdos y fortalecimiento social

En la misma sesión, el Concejo Municipal resolvió informes jurídicos que viabilizan acuerdos de mediación con las compañías Tecnicentro del Austro S.A., Tadasa, Garzopintura S.A. y Coveines S.A.. Estos procesos buscan proteger los intereses de la ciudad en el ámbito administrativo y financiero, de acuerdo con los lineamientos presentados por la Procuraduría Síndica.

Por su parte, el alcalde Aquiles Alvarez reafirmó que el eje social seguirá siendo una de las prioridades de su administración. Anunció que para el próximo año se fortalecerá el presupuesto de la Dirección de Acción Social y Educación (DASE), superando los 17 millones de dólares en inversión social.

“Vamos a fortalecer el presupuesto superando los 17 millones en inversión social para dirigirlos directamente al territorio, a la reconstrucción del tejido social”, manifestó Alvarez en su intervención.

Contexto: Guayaquil impulsa deporte y programas comunitarios

Guayaquil ha buscado en los últimos años consolidar eventos deportivos y culturales como parte de su agenda de integración comunitaria. Actividades como carreras, festivales y competencias de ciclismo han ganado relevancia no solo por su impacto en la salud y recreación ciudadana, sino también por su capacidad de generar conciencia social y aportar a causas solidarias.

La actual administración municipal mantiene como eje estratégico la combinación de proyectos deportivos, promoción turística y programas sociales, orientados a fortalecer la participación ciudadana. La aprobación de los convenios refleja esta visión de trabajo en territorio. Así se integran acciones solidarias con actividades recreativas y deportivas de alcance masivo.

Con estos proyectos, la Alcaldía de Guayaquil busca consolidar un modelo de gestión enfocado en la reconstrucción del tejido social. Esto con el apoyo a sectores vulnerables y la promoción de la ciudad como destino turístico y deportivo a nivel nacional e internacional.