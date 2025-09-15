COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Guayaquil
Sociedad

Álex Aguinaga inspira a miles de niños en la quinta jornada de la LigaPro Kids en Guayaquil

La quinta jornada de la LigaPro Kids en Guayaquil se convirtió en una verdadera fiesta deportiva, con la presencia del legendario futbolista Álex Aguinaga, quien compartió su experiencia y motivó a más de 15.000 niños.
La quinta jornada de la LigaPro Kids en Guayaquil se convirtió en una verdadera fiesta deportiva, con la presencia del legendario futbolista Álex Aguinaga.
Carlos Delgado

Redacción ED.

El Parque Samanes de Guayaquil fue el escenario de la quinta jornada de la LigaPro Kids este domingo, un torneo que reunió a más de 15.000 jóvenes futbolistas. La visita del exfutbolista de la Selección Ecuatoriana, Álex Aguinaga, quien se convirtió en el invitado de honor, añadió un toque especial al evento, resaltando la importancia de la disciplina, el deporte y la educación como valores fundamentales para el éxito de los futuros deportistas del país.

Un Evento de Envergadura

La LigaPro Kids es un torneo impulsado por la Municipalidad de Guayaquil, cuyo objetivo es promover la práctica del fútbol en la base y detectar jóvenes talentos. Este año, el evento ha superado las expectativas, con la participación de más de 15.000 niños y jóvenes, quienes se distribuyen en diferentes sedes de la ciudad, incluyendo parques como Fertisa, Cisne 2, Mucho Lote y Ferroviaria.

En el Parque Samanes, los jóvenes deportistas no solo compitieron, sino que también tuvieron la oportunidad de interactuar con Álex Aguinaga, quien a sus 51 años sigue siendo un referente del fútbol ecuatoriano. Aguinaga, reconocido por su paso por equipos como Atlante de México y la Selección Nacional de Ecuador, llegó al evento en horas de la mañana, donde fue recibido por un público entusiasta.

Álex Aguinaga: Un Ícono en la LigaPro Kids

El exfutbolista, quien lideró la selección ecuatoriana durante las eliminatorias para Francia 98, se mostró emocionado por el crecimiento de la LigaPro Kids. “Lo que veo aquí es fantástico. Este torneo debe replicarse en otras regiones del país, no solo en la provincia de Guayas”, expresó Aguinaga. Además, destacó el valor social que tiene el evento, señalando que “un chico más en la cancha es un chico menos en la calle”.

Durante su visita, Aguinaga interactuó con jugadores, padres de familia y entrenadores, firmando autógrafos y tomándose fotografías con los participantes. En su mensaje a los niños, destacó la importancia de combinar el deporte con los estudios, subrayando que la disciplina es la clave para alcanzar el éxito, tanto dentro como fuera de los campos de juego.

Casas comunales de Guayaquil exhiben capacitación y oficios en el Parque Seminario

El Futuro del Fútbol en Ecuador

El impacto de la LigaPro Kids no solo se ve en la masiva participación de niños, sino también en la posibilidad de descubrir nuevos talentos en todo el país. Según el exfutbolista, iniciativas como esta son cruciales para que el fútbol ecuatoriano siga creciendo y no se concentre solo en las grandes ciudades como Guayaquil, sino que llegue a otras regiones del país, incluyendo el oriente y la región insular.

Además de la LigaPro Kids, el Municipio de Guayaquil ha invertido en infraestructura deportiva, con la renovación de parques y canchas, lo que permite que los niños puedan entrenar y jugar en espacios de calidad.

Aguinaga también subrayó que, si bien el torneo es una gran inversión por parte de las autoridades locales, el desarrollo del deporte en Ecuador debe ser un esfuerzo conjunto que involucre tanto al sector público como privado. “Estas iniciativas deben multiplicarse en todo el país, no solo en la zona del Guayas”, añadió.

La Capital Americana del Deporte 2026

La visita de Álex Aguinaga también se enmarca dentro de los esfuerzos del Cabildo porteño por consolidar a Guayaquil como Capital Americana del Deporte 2026. Este evento, junto con otros torneos y actividades deportivas, resalta el compromiso de la ciudad para fomentar el deporte en todos sus niveles, desde el más básico hasta el profesional.

En este contexto, la LigaPro Kids se perfila como uno de los torneos formativos más importantes del Ecuador, no solo por su capacidad de reunir a miles de niños, sino por su potencial para identificar y formar a los futuros futbolistas del país.

