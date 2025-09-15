Transformación vial en Guayaquil: Calle Cuenca gana hormigón y drenaje moderno en el Suburbio

El Municipio de Guayaquil acelera su plan de renovación con acciones en la calle Cuenca. Los trabajadores iniciaron la demolición del pavimento agotado entre calles 17 y 22 este fin de semana. La meta clara consiste en elevar la movilidad y proteger a peatones y conductores. El presupuesto de USD 400 mil respalda un cronograma de 90 días para culminar todo. Expertos de la Dirección de Obras Públicas supervisan el reemplazo de tuberías de aguas lluvias.

Esta evita fallos subterráneos y asegura flujo eficiente durante tormentas. Después, compactan el terreno, limpian debris pétreos y aplican hormigón de alta resistencia. De igual modo, la vía se prepara para décadas de uso intensivo. Sectores clave del Suburbio experimentan el impacto directo de estas mejoras. Guayaquil Hospitalario y San Francisco de Asís encabezan los favorecidos.

La Colmena, Nuevos Horizontes, 22 de Julio, 30 de Abril, Mariscal Sucre e Independencia siguen en la nómina. Acción Civil y Libertad, 7 de Septiembre, Héroes del 41, 4 de Junio, Simón Bolívar y El Cisne cierran la lista extensa de barrios beneficiados con la obra.

Cierres parciales de vías en la calle Cuenca

Los cierres temporales regulan el acceso durante la fase activa. La ATM pública rutas alternativas para particulares y buses como las líneas 107, 98, 79, 61, 34 y 7. Esto, según el municipio, en consecuencia, permite a la ciudadanía acceder a información oportuna para evitar congestiones. Estas estrategias mantienen la operatividad de la red vial circundante. Jaime López, morador del barrio, defiende la obra con pasión. “Cualquier intervención se suma al bienestar colectivo”.

La iniciativa en la calle Cuenca se enmarca en el mantenimiento vial del Suburbio, activo desde septiembre de 2024. Cubre 100 km de arterias, similar en longitud al viaje a Villamil Playas. USD 12,4 millones financian el esquema, impactando a 350.000 individuos en Febres Cordero, Letamendi y Urdaneta. En 2025, el Municipio acelera pese a contratiempos estacionales.

Históricamente, el Suburbio padecía infraestructuras deficientes que generaban accidentes e inundaciones. En 2023, las obras en calle Colombia se centraron en asfaltado superficial, pero carecían de profundidad. Hoy, con nuevos contratos, se han transformado más de 400 vías, abarcando 22 cooperativas como Maracaibo y Puerto Liza. El uso de hormigón mitiga los efectos del escaso asfalto en 2025.

Trabajo interinstitucional

Colaboraciones con EMAPAG introducen avances en pluviales. En la Vía a Daule, proyectos de septiembre de 2025 instalan conductos de 900 mm para reducir anegamientos. En el centro, calles como Rumichaca y Chile reciben hormigón desde 2024, beneficiando a 139.000 habitantes en 14,76 km. Estas experiencias guían la ejecución en la calle Cuenca.

El Municipio destina USD 353 millones a obras en 2025, priorizando el sur de la ciudad. En agosto, USD 16,6 millones impulsan el urbanismo en cooperativas con rampas y árboles. Julio vio renovaciones en Guasmo que atendieron a 600.000 personas, con énfasis en bases reconformadas. La red de aguas lluvias previene contaminaciones y daños estructurales. Aunque las lluvias de marzo retrasaron avances, el equipo adaptó horarios para maximizar eficiencia.