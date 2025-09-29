Alcaldía de Guayaquil destina USD 19 millones a programas sociales y educativos en 2026

La Alcaldía de Guayaquil anunció este lunes 29 de septiembre que en 2026 destinará USD 19 millones a la Empresa Pública de Acción Social y Educación (DASE EP), lo que representa un 35% más que los USD 14 millones asignados en 2025. La medida busca ampliar programas sociales y educativos en beneficio de la ciudadanía en situación de vulnerabilidad.

Aumento de presupuesto y ejes estratégicos

El anuncio se realizó en una rueda de prensa encabezada por Virgilio Pesantes, gerente general de DASE EP; Emilene Aguayo, subgerente de Proyectos Sociales, Integración Barrial y Educación; y Andrea Giler, presidenta del Directorio de la entidad.

Pesantes detalló que la inversión se enfocará en tres macro ejes: justicia social y equidad, derechos humanos y género, y participación comunitaria. Según explicó, los recursos permitirán prevenir situaciones de violencia y generar nuevas oportunidades para sectores vulnerables.

“Hoy tenemos una DASE más fuerte, con más presupuesto, con una mejor visión de urgencia social”, indicó Pesantes al presentar el plan de acción para el próximo año.

Nuevos programas educativos y becas

Uno de los proyectos emblemáticos será el lanzamiento de las becas “Orgullo de Guayaquil”, dirigidas a jóvenes que se destaquen como agentes de cambio en áreas sociales, deportivas, culturales y de voluntariado.

Adicionalmente, se entregarán mochilas y útiles escolares, se capacitará a docentes y se implementarán herramientas digitales para mejorar el acceso a la educación en diferentes sectores de la ciudad.

Aguayo anunció la creación de Centros de Tarea y Nivelación, espacios que estarán disponibles para que niños y adolescentes puedan realizar tareas, estudiar y reforzar conocimientos bajo la guía de docentes calificados.

Alimentación, cuidado infantil y atención comunitaria

El plan también contempla la entrega de 2.000 almuerzos gratuitos diarios en comedores comunitarios distribuidos en distintas zonas de la ciudad. Con ello se busca garantizar alimentación básica a niños y jóvenes en condiciones de vulnerabilidad.

En 2026 está prevista la apertura del Centro Municipal de Cuidado Infantil Pancho Jácome, que ofrecerá atención especializada a niños y apoyo a familias trabajadoras.

Asimismo, se ejecutará la repotenciación de los CAMI (Centros de Atención Municipal Integral), con el fin de ampliar la cobertura de servicios sociales. El plan también incluye mejoras en la infraestructura de los cementerios municipales.

Alianzas con el sector privado

Durante la presentación, Andrea Giler, presidenta del Directorio de DASE EP, subrayó la importancia de fortalecer las alianzas con empresas privadas para ampliar el alcance de los programas.

“Cada inversión social queremos que se multiplique. Estamos trabajando para que empresas apadrinen comedores comunitarios, guarderías y programas de inserción laboral”, explicó Giler.

La cooperación público-privada será un componente clave en la estrategia, especialmente en proyectos relacionados con la atención alimentaria, cuidado infantil y empleo juvenil.

Contexto de la inversión social en Guayaquil

En los últimos años, Guayaquil ha incrementado progresivamente el presupuesto destinado a programas sociales. En 2025 se asignaron USD 14 millones, mientras que en 2026 el monto ascenderá a USD 19 millones, con un crecimiento del 35%.

La decisión se enmarca en un contexto de demanda social creciente, especialmente en áreas vinculadas a la educación, la seguridad alimentaria y la atención a familias de escasos recursos.

Con este ajuste presupuestario, la ciudad busca consolidar una red de programas sociales sostenibles. Se busca que fortalezcan la integración barrial, reduzcan brechas educativas y promuevan la participación comunitaria.