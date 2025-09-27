Certificación en gastronomía Guayaquil 2025: 644 ciudadanos impulsan empleo y emprendimiento

Este sábado 27 de septiembre de 2025, 644 ciudadanos del Suburbio de Guayaquil recibieron certificaciones en pastelería, panadería, repostería y coctelería. Este hito en gastronomía, impulsado por la Empresa Pública de Acción Social y Educación (DASE EP), marca un paso firme hacia el empleo y el emprendimiento. Los participantes, motivados por la superación personal, transforman habilidades cotidianas en herramientas potentes para la independencia económica.

Los certificados fueron entregados en una ceremonia de clausura en el Centro de Capacitación Continua Amazonas. Allí, los nuevos egresados exhibieron sus creaciones en una feria, donde vendieron productos elaborados durante el curso. Emilene Aguayo, subgerente de proyectos sociales de DASE EP, resaltó el impacto cultural: “Reabrimos estos servicios para el Suburbio porque la gastronomía fortalece nuestra identidad. Así, muchas familias mejoran su calidad de vida y economía familiar”.

Durante cuatro intensas semanas, los 644 participantes absorbieron 32 horas de clases presenciales. Expertos les enseñaron técnicas avanzadas, desde el amasado perfecto hasta la mezcla equilibrada de sabores. Pero el programa va más allá: integra módulos de emprendimiento que guían cómo convertir recetas en negocios viables. Una egresada, con lágrimas de orgullo, compartió su visión: “Este certificado genera ingresos para mi familia y me permite soñar con mi propio local. Ya no es solo cocinar; es construir un legado”.

Programas sociales y certificación

Este logro no surge de la nada. DASE EP, bajo el liderazgo del Municipio de Guayaquil, acelera programas sociales con visión estratégica. En agosto de 2025, la vicealcaldesa Tatiana Coronel inauguró el Centro Amazonas con capacidad para 700 personas, invirtiendo USD 512.000 en su repotenciación. Ese espacio, antes un Centro de Artes y Oficios, ahora pulsa como epicentro de transformación. Coronel enfatizó: “El Suburbio vibra con fuerza; rescatamos tradiciones culinarias y las proyectamos al futuro”.

Desde enero hasta abril de 2025, DASE EP capacitó a 246 personas en gastronomía a través de centros como Zumar en Bastión Popular. En mayo, 90 residentes de esa zona completaron cursos similares, enfocados en elevar pequeños negocios. Para septiembre, la meta inicial de 700 se ajustó a 644 graduados en este ciclo, reflejando una tasa de retención del 92%, según datos internos de la entidad. El programa gratuito alcanza a sectores vulnerables, con énfasis en mujeres y jóvenes del suburbio, donde el desempleo juvenil ronda el 18% según el INEC.

Transicionando a un panorama más amplio, la gastronomía guayaquileña genera empleo masivo. En 2024, el sector contribuyó con 15.000 puestos nuevos en la provincia del Guayas, per cápita de USD 450 mensuales en promedio. Eventos como Parrilla Fest 2025, que concluyó este mes en el Palacio de Cristal, impulsaron ventas por USD 200.000 entre 20 emprendedores capacitados por ÉPICO, aliada de DASE. Allá, salsas y conservas volaron de las mesas, probando que la formación técnica cataliza ventas reales. Un egresado de hoy ya planea un puesto en esa feria anual, fusionando encurtidos con cócteles locales.

Los desafíos persisten en Guayaquil

El Suburbio enfrenta informalidad laboral del 65%, según reportes municipales. DASE EP responde con alianzas: el curso incluye orientación para RUC y certificados sanitarios, conectando a los egresados a mercados formales. Aguayo detalla: “Sembramos nuevas historias; estos 644 no solo aprenden, sino que generan empleo para otros”. De hecho, en ciclos previos, el 40% de graduados abrió microempresas en seis meses, inyectando USD 150.000 a la economía local. Esta inclusión productiva combate el desempleo general del 7,2% en Guayaquil, priorizando barrios marginados.

Para 2026, DASE EP elevará su presupuesto a USD 19 millones, un 35% más que los USD 14 millones de 2025. Esto financiará más centros como Amazonas y Zumar, expandiendo gastronomía a 1.000 beneficiarios anuales. Además, becas por Excelencia Académica graduaron a 362 estudiantes de tercer nivel el 24 de septiembre, sumando 7.468 títulos desde 2023. Coronel, en esa ceremonia, vinculó todo: “Construimos la Ciudad de Todos, donde la educación abre puertas inquebrantables”.

Un panadero novel, padre de tres, explica: “Antes vendía en la calle; ahora domino fórmulas profesionales y marketing básico. Mi meta: una panadería familiar en el Suburbio”. Otra, experta en repostería, sueña con exportar dulces inspirados en frutas guayaquileñas. La feria de clausura generó ventas inmediatas de USD 5.000, un primer paso tangible hacia la autosuficiencia.

Empleo y financiamiento para emprendimientos

En paralelo, DASE integra gastronomía con salud y cultura. Colaboraciones con el ITB ofrecen créditos adicionales para egresados destacados, mientras ferias como la de Chongón el 21 de septiembre reunieron a 5.000 personas, fusionando comercio y tradición.

Allí, 200 vendedores autónomos probaron modelos similares, dinamizando USD 50.000 en transacciones. Este ecosistema fortalece lazos: los 644 certificados hoy alimentan una red de 1.200 capacitados en 2025, proyectando un impacto de 3.000 empleos indirectos para 2027.

Finalmente, el alcalde Aquiles Alvarez en septiembre, destinó USD 1,4 millones a infraestructura vulnerable, incluyendo polifuncionales con cursos de emprendimiento. Álvarez declara: “Priorizamos lo social; en dos años restantes, fortalecemos espacios para que guayaquileños crezcan”. Así, DASE EP no solo certifica; inspira una ola de innovación.