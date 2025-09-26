COMUNIDAD POR USD 1
Hace 3 meses
Virginia Limongi aclara rumores: "Con algunas compañeras solo hubo relación profesional"

Virginia Limongi rompe el silencio sobre su tiempo en En Contacto y esclarece los rumores de enemistades con excompañeras.
Tras su salida de En Contacto, Virginia Limongi rompió el silencio sobre los rumores que hablaban de enemistades con excompañeras del matinal. Además, explicó cómo fueron realmente sus vínculos dentro del programa.

La presentadora, que recientemente asumió la conducción de MasterChef Celebrity Ecuador, se refirió a su experiencia en el matinal como una etapa clave en su formación televisiva. Durante tres años, Limongi aprendió a desenvolverse frente a cámaras y a manejar la dinámica de un programa en vivo. Sin embargo, aclaró que no todas las relaciones que se construyen en televisión se traducen en amistades profundas.

“Con Dora West y Gaby Díaz nuestra relación era profesional; no hubo ni enemistad ni amistad profunda, simplemente compañeras de trabajo”, aseguró la ex Miss Ecuador 2018. Con esta declaración, Limongi puso fin a los rumores que circularon luego de su salida. Explicó que la convivencia en un set no siempre implica afinidad personal.

Compañeros cercanos y apoyo mutuo

A pesar de mantener relaciones profesionales con varias figuras del programa, Limongi sí destacó la cercanía con algunos compañeros que se convirtieron en su apoyo durante la intensa rutina de En Contacto. “Con Henry Bustamante y José Urrutia construí vínculos de confianza. Henry siempre tuvo una palabra de ánimo en los momentos difíciles. José incluso me ayudaba en cosas cotidianas, como prepararme algo de comer durante el mediodía”, recordó.

Estos detalles muestran que, más allá de la camaradería superficial, algunos lazos laborales se transforman en relaciones cercanas. Esto sucede gracias al acompañamiento mutuo en las jornadas extenuantes que exige la televisión en vivo.

Apertura y límites personales

Limongi reconoció que su carácter hermético también influyó en la manera en que se relacionó con sus compañeros. “Soy muy hermética y necesito que la gente que me quiere sepa que en algún momento me abriré. Pero no será de golpe; poco a poco, tengo mis tiempos y procesos”, explicó. La conductora enfatizó que esta cautela no significa frialdad, sino una forma de proteger su espacio personal mientras se mantiene profesional.

Virginia cierra esta etapa con gratitud y respeto

Finalmente, Limongi reiteró que guarda cariño por quienes compartieron el set con ella, incluso si no hubo una amistad profunda. “Ellas trabajaron conmigo, pero eran compañeras. Guardaré siempre cariño por todos con los que compartí, sin que eso implique necesariamente una amistad profunda. No hay rencores, ni enemistad, simplemente respeto y gratitud por la experiencia que vivimos juntos”, concluyó.

La claridad de sus palabras ofrece una perspectiva realista sobre la convivencia en programas de televisión: la proximidad diaria no siempre se traduce en amistad. Sin embargo, sí puede generar respeto, admiración y apoyo mutuo. Limongi demuestra así que la profesionalidad y la cordialidad pueden coexistir, incluso cuando los vínculos personales son limitados.

