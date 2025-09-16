COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Úrsula Strenge emociona al mostrar el regreso a casa de su hija Camila tras un difícil proceso médico

Úrsula Strenge comparte un conmovedor momento con su hija Camila, simbolizando su recuperación y regreso a casa.
Camila sufrió una trombosis venosa cerebral en noviembre del 2024.
Camila sufrió una trombosis venosa cerebral en noviembre del 2024.

La comunicadora y presentadora Úrsula Strenge conmovió a sus seguidores al difundir una imagen. Esta refleja uno de los momentos más significativos en la recuperación de su hija Camila Nogales. La fotografía, publicada este domingo 14 de septiembre, retrata a madre e hija de espaldas. Están frente a un arreglo de globos que decía “Welcome Home” (Bienvenida a casa). Este detalle simboliza el retorno al hogar y un paso más en este proceso.

La joven, de 23 años, aparece en la foto sentada en una silla de ruedas. Lleva un pañuelo en la cabeza, mientras su madre le toma la mano. En el texto que acompaña la imagen, Strenge escribió: “Siempre juntas, llenas de fe, agradeciendo el milagro de la vida. #Camila #UnInstanteALaVez #gratitud”. El mensaje fue replicado por cientos de usuarios. Estos enviaron muestras de cariño y fortaleza a la familia.

La historia de Camila viene llena de resiliencia y fortaleza

Camila Nogales, graduada de la Universidad San Francisco de Quito, sufrió en noviembre de 2024 una trombosis venosa cerebral. Esto la llevó a ser hospitalizada de emergencia en Quito. Durante su internación debió enfrentar complicaciones graves que derivaron en una cirugía urgente.

Después de meses de tratamientos y cuidados médicos, Camila fue dada de alta a mediados de abril de este año. Desde entonces, sigue un plan de rehabilitación integral para recuperar su calidad de vida. Está acompañada en todo momento por su madre y su entorno más cercano.

Un mensaje que inspira

Para muchos de los seguidores de Úrsula Strenge, esta publicación no solo representa un momento familiar, sino también un testimonio de esperanza y gratitud. La imagen resume el acompañamiento incondicional de una madre y la fuerza de una hija que lucha por salir adelante.

El gesto de la presentadora ha provocado una ola de comentarios positivos en redes sociales. Este ha visibilizado, una vez más, la importancia del apoyo familiar en situaciones de salud complejas.

