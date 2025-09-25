Scarlett Córdova lanzará su libro digital y confirma que está en una relación

La actriz y creadora de contenido Scarlett Córdova atraviesa un momento pleno: lanzará su libro digital de entrenamiento y disfruta de un romance que la tiene feliz y motivada. La pasajeña de 31 años anunció que el próximo mes verá hecho realidad su e-book de rutinas de entrenamiento, un proyecto en el que ha trabajado durante meses.

La dedicación a este libro la llevó a declinar la invitación para participar en la tercera temporada de MasterChef Celebrity, programada para octubre. “Me apena no haber aceptado, pero estoy centrada en mi libro y un viaje que tenía planeado. Espero poder participar el próximo año”, explicó a EXTRA.

Transformación y disciplina diaria

El libro digital recopila consejos de alimentación, motivación y entrenamiento físico, mostrando el proceso de transformación de Córdova. Su rutina diaria es exigente: dos horas de ejercicios de lunes a viernes y, en ocasiones, los sábados, combinando pesas, máquinas y cardio. Los domingos son de descanso. Esta constancia le ha permitido mantener una figura atlética y compartir sus logros con más de 230 mil seguidores, quienes destacan su disciplina y dedicación.

Inspiración y objetivos claros

Córdova busca consolidarse como fitness coach, transmitiendo sus conocimientos y hábitos saludables a sus seguidores. Su enfoque se centra en enseñar que la constancia, la organización y la disciplina son claves para mantener un estilo de vida equilibrado y alcanzar objetivos personales. “Mi meta es que las personas comprendan que con dedicación y paciencia, los resultados llegan”, asegura.

En lo personal, Scarlett atraviesa un momento de felicidad junto a su novio, Jimmy Paredes, un abogado de 34 años. Llevan dos meses de relación y comparten intereses en fitness y vida saludable. “Me atrajo su físico, pero lo que realmente me enamoró fue su caballerosidad, respeto y empatía”, confesó la actriz. Paredes, además, se prepara para abrir su propia barbería, un proyecto que la pareja apoya y celebra.

Scarlett: equilibrio entre lo personal y profesional

La combinación de un proyecto profesional significativo y un vínculo afectivo sólido refleja el enfoque integral de Córdova: priorizar metas, bienestar y relaciones personales. Su historia muestra cómo es posible mantener la disciplina en el trabajo y, al mismo tiempo, disfrutar de la vida y de momentos especiales.

Con su ejemplo, Scarlett Córdova inspira a su comunidad a perseguir objetivos con constancia, aprovechar oportunidades y valorar el equilibrio entre la vida profesional y personal. Su mensaje es claro: la transformación física y emocional es posible si se combina esfuerzo, disciplina y pasión por lo que se hace.