Hace 3 meses
Espectáculos
Farándula

Scarlett Córdova lanzará su libro digital y confirma que está en una relación

Scarlett vive un momento pleno: mientras se prepara para lanzar su libro digital de entrenamiento, también disfruta de una nueva relación.
Scarlett es oriunda de Pasaje,
Scarlett es oriunda de Pasaje,

Kerlley Ponce

Redacción ED.

La actriz y creadora de contenido Scarlett Córdova atraviesa un momento pleno: lanzará su libro digital de entrenamiento y disfruta de un romance que la tiene feliz y motivada. La pasajeña de 31 años anunció que el próximo mes verá hecho realidad su e-book de rutinas de entrenamiento, un proyecto en el que ha trabajado durante meses.

La dedicación a este libro la llevó a declinar la invitación para participar en la tercera temporada de MasterChef Celebrity, programada para octubre. “Me apena no haber aceptado, pero estoy centrada en mi libro y un viaje que tenía planeado. Espero poder participar el próximo año”, explicó a EXTRA.

Transformación y disciplina diaria

El libro digital recopila consejos de alimentación, motivación y entrenamiento físico, mostrando el proceso de transformación de Córdova. Su rutina diaria es exigente: dos horas de ejercicios de lunes a viernes y, en ocasiones, los sábados, combinando pesas, máquinas y cardio. Los domingos son de descanso. Esta constancia le ha permitido mantener una figura atlética y compartir sus logros con más de 230 mil seguidores, quienes destacan su disciplina y dedicación.

Inspiración y objetivos claros

Córdova busca consolidarse como fitness coach, transmitiendo sus conocimientos y hábitos saludables a sus seguidores. Su enfoque se centra en enseñar que la constancia, la organización y la disciplina son claves para mantener un estilo de vida equilibrado y alcanzar objetivos personales. “Mi meta es que las personas comprendan que con dedicación y paciencia, los resultados llegan”, asegura.

En lo personal, Scarlett atraviesa un momento de felicidad junto a su novio, Jimmy Paredes, un abogado de 34 años. Llevan dos meses de relación y comparten intereses en fitness y vida saludable. “Me atrajo su físico, pero lo que realmente me enamoró fue su caballerosidad, respeto y empatía”, confesó la actriz. Paredes, además, se prepara para abrir su propia barbería, un proyecto que la pareja apoya y celebra.

Scarlett: equilibrio entre lo personal y profesional

La combinación de un proyecto profesional significativo y un vínculo afectivo sólido refleja el enfoque integral de Córdova: priorizar metas, bienestar y relaciones personales. Su historia muestra cómo es posible mantener la disciplina en el trabajo y, al mismo tiempo, disfrutar de la vida y de momentos especiales.

Con su ejemplo, Scarlett Córdova inspira a su comunidad a perseguir objetivos con constancia, aprovechar oportunidades y valorar el equilibrio entre la vida profesional y personal. Su mensaje es claro: la transformación física y emocional es posible si se combina esfuerzo, disciplina y pasión por lo que se hace.

