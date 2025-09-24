El actor y presentador Carlos Scavone se retira de la televisión tras diez años de carrera

Tras un década en la televisión ecuatoriana, el actor y presentador Carlos Scavone sorprendió al anunciar su retiro.

El anuncio lo hizo a través de su cuenta de Instagram, donde publicó un emotivo video con varios de sus momentos en el mundo televisivo.

El mensaje de despedida de Carlos Scavone

En su post, Scavone agradeció a las personas que trabajaron con él, así como a las casas televisivas de las que fue parte.

“Oficialmente me retiro de la televisión. Los amo a todos! Gracias por haberme acompañado estos 10 años, tomare un descanso de este hermoso formato. Gratitud, mucho amor y respeto a todos los canales que estuve. Los amo a todos!”, precisó. Además, etiquetó a Ecuavisa, TC Televisión y RTS.

Su mensaje dijo que se muda del formato de la televisión hacia las redes sociales, donde recientemente comenzó a compartir su pódcast Mente Abierta.

Renunció a Combate hace tres meses

El último proyecto televisivo de Carlos Scavone fue el reality ‘Combate’ de RTS, espacio del que era conductor junto a Emiliana Valdez. Sin embargo, el guayaquileño renunció en julio pasado, de manera sorpresiva.

En el show, Scavone explicó que su retiro respondía a razones personales, aunque evitó profundizar en detalles. “Hoy es mi último programa, pero quiero que estén conmigo. La vamos a pasar bien, sé que habrá emociones encontradas… Los quiero muchísimo”, expresó en ese momento.

“Este programa es tuyo, lo vamos a disfrutar de principio a fin… Carlitos, mi corazón se quiebra. Es difícil sonreír ahora. Dejas una huella imborrable”, dijo por su parte Emiliana.

Tras su renuncia, Carlos José Matamoros tomó la batuta de conductor. Cabe recordar que Carlos Scavone fue muy criticado por su rol de conductor, siendo su primera experiencia.

Carlos Scavone será papá

Por otra parte, la noticia de su retiro llega en medio de la espera de su primera hija, junto a su novia, María José Viteri.

El actor ecuatoriano se ha dicho estar feliz y emocionado por esta nueva faceta de su vida. “Y esta etapa de mi vida se llama felicidad. Vamos a ser papás. Soy la persona más feliz del planeta”, escribió en Instagram, en julio, al anunciar la noticia.

Su paso por la televisión

Carlos Scavone, nacido el 19 de octubre de 1991 en Guayaquil, es un multifacético artista ecuatoriano. Ingeniero civil de profesión, optó por la actuación como vocación principal.

Su debut televisivo ocurrió hace diez años en spots publicitarios, lo que lo llevó a la telenovela ‘3 Familias’ de Ecuavisa en 2016, donde interpretó a ‘Maximiliano Plaza Lagos’, un joven adinerado y coqueto.

Paralelamente, se consolidó como músico, tocando guitarra y componiendo, y como modelo en campañas de Instagram. En 2021, incursionó en Soy el Mejor de TC como presentador invitado, rol que expandió en 2024 al unirse a Combate en RTS.