Samantha Grey cumple su sueño: debuta en el musical Enredos

Samantha Grey alcanzó una de sus metas más grandes: debutar en un musical. La panelista de Los hackers se une al elenco de Enredos, una comedia romántica que combina humor, amor y los clásicos del pop ecuatoriano de las décadas de 1980 y 1990.

“Siempre quise estar en una obra musical y ahora se me cumplió. Estoy viviendo un sueño”, contó Grey a EXTRA. La actriz, quien además canta y baila, estará fuera de su programa durante una semana para sumarse a las funciones en el Teatro San Gabriel de Quito.

La obra, dirigida por Cristhian Valencia, regresa a escena después de siete temporadas en distintos escenarios del país. Estrenada originalmente en 2012, esta nueva versión incorpora una secuela que actualiza la historia y vuelve a poner en valor las canciones de grupos como Clip, AU-D, Tranzas, Cruks en Karnak, Contravía y Tercer Mundo.

Un personaje con raíces manabitas

Samantha da vida a Martita, una joven manabita enamorada que se convierte en pieza clave de la trama. Su llegada al elenco tuvo un giro especial: el director Valencia la descubrió en un video de las fiestas patrias en Barcelona, donde Grey interpretaba un homenaje musical a su madre, Sharon “La Hechicera”. Esa actuación fue decisiva para que le dieran el papel.

“Es mi primer musical, entonces yo soy como la novata estrenándose, porque el elenco está lleno de ‘cracks’. Estoy muy emocionada”, señaló Grey, recordando que incluso había hecho casting para otra obra musical, pero no fue seleccionada en esa ocasión.

El vínculo con la música de Sharon

Uno de los momentos más emotivos de la puesta en escena será cuando Grey interprete el tema Dile, de Tranzas. Su madre lo grabó años atrás junto a Douglas Bastidas, y ahora ella lo canta como parte de su papel. “Es lindo porque siento que se cumple un ciclo, que la música de mi mamá y la mía se encuentran en este escenario”, expresó con emoción.

La conexión con Sharon refuerza el valor simbólico de este debut, pues no solo marca un hito en la carrera de Samantha, sino que también se convierte en un homenaje a su madre, figura fundamental de la música popular ecuatoriana.

Elenco y funciones en Quito

Enredos ha contado en el pasado con figuras como María José Blum (exKiruba), Lola Guevara (Las Lolas) y Jasú Montero (exKandela), quienes aportaron frescura y nostalgia a cada temporada. Ahora, Grey se suma a un elenco renovado que busca conquistar al público quiteño.

Las funciones se llevarán a cabo este jueves, viernes y sábado en el Teatro San Gabriel de Quito. Las entradas ya están disponibles en línea y en las boleterías del teatro, con localidades que van desde los 15 hasta los 40 dólares.