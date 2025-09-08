COMUNIDAD POR USD 1
Espectáculos
Música

Ricky Martin recibe el Latin Icon Award en los MTV Video Music Awards 2025

El puertorriqueño Ricky Martin fue homenajeado por sus 40 años de trayectoria, en una noche donde brillaron otros artistas como Lady Gaga.
Kerlley Ponce

Redacción ED.

A lo largo de cuatro décadas de carrera, Ricky Martin ha hecho bailar al mundo entero con su ritmo latino y este 2025 recibió uno de los reconocimientos más importantes de la música: el Latin Icon Award en los MTV Video Music Awards (VMAs), celebrados en la UBS Arena de Elmont, Nueva York.

La entrega del premio estuvo a cargo de J Balvin, quien destacó cómo la música de Ricky marcó un antes y un después en la industria. “En 1999 todos trataban de vivir La Vida Loca. Ricky Martin no sólo sentó las bases para la música latina, la cual casi nunca sonaba en las radios más famosas. Si no fuera por artistas como él, no estaría aquí hablando en español”, expresó el colombiano, visiblemente emocionado.

Ricky subió al escenario con una presentación vibrante en la que repasó sus mayores éxitos: Livin’ la Vida Loca, Pégate, Shake Your Bon-Bon, Vente Pa’ Ca, María y La copa de la vida, el tema que sonó en el Mundial de Francia 1998 y lo catapultó a la fama internacional. El público coreó cada una de las canciones, celebrando un legado que sigue vigente.

El emotivo discurso de Ricky Martin

El premio le fue entregado por la cantante Jessica Simpson, quien regresó a los VMAs después de 15 años de ausencia. Sonriente y visiblemente conmovido, Ricky agradeció a sus seguidores y resumió la esencia de su carrera:
“Esto es muy simple, este premio es para todos ustedes. Muchas gracias por su aplauso, soy adicto a ello, por eso siempre regreso. Son 40 años de carrera, empecé a trabajar cuando era un bebé. Sólo quería unir países y mantener la música viva”.

El cantante también dedicó unas palabras a sus hijos Matteo, Valentino, Lucía y Renn: “Todo lo que hago lo hago con ustedes en mi mente y en mi corazón”. Asimismo, recordó a todos los colegas y profesionales que han acompañado su camino.

 

Ver esta publicación en Instagram

 

Una publicación compartida por Video Music Awards (@vmas)

Otros ganadores de la gran noche

Los MTV VMAs 2025 coronaron también a grandes estrellas de la música actual. Lady Gaga se hizo con el premio a la Artista del Año antes de salir corriendo hacia el Madison Square Garden para dar un concierto, mientras que Rosé y Bruno Mars ganaron el de Canción del Año por ‘Apt’.

El codiciado premio al Vídeo del Año fue finalmente para Ariana Grande por ‘Brighter Days Ahead’.

Sabrina Carpenter también ganó varios premios, entre ellos el de mejor artista pop y mejor álbum por ‘Short N’ Sweet’.

La gala estuvo marcada por espectáculos llenos de luces, vestuarios innovadores y un despliegue visual que mantuvo al público expectante. Entre los momentos más comentados, destacó la complicidad de Valentina Ferrer y J Balvin en la alfombra roja, y el regreso triunfal de Jessica Simpson a la ceremonia.

Ricky, un ícono que trasciende generaciones

Con su presentación y el emotivo homenaje, Ricky Martin reafirmó su lugar en la historia de la música. Entre aplausos y ovaciones, dejó un mensaje claro: su carrera sigue más viva que nunca. “Quiero dedicar este premio a mis hijos y a todos los que creen en la música latina. Esto apenas continúa”, concluyó el artista puertorriqueño.

