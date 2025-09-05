COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Gloria Trevi recibe el Premio Leyenda en Washington y envía un mensaje de unión a la comunidad hispana

Gloria Trevi deslumbró en el Warner Theater. Conoce todos los detalles de su emotiva noche y su premiación especial.
Gloria Trevi recibe el Premio Leyenda en Washington y envía un mensaje de unión a la comunidad hispana
Gloria Trevi recibe el Premio Leyenda en Washington y envía un mensaje de unión a la comunidad hispana

La cantante mexicana Gloria Trevi vivió una de las noches más emotivas de su carrera el jueves 4 de septiembre de 2025. Fue reconocida con el Premio Leyenda de la Herencia Hispana durante una gala en el emblemático Warner Theater de Washington D.C. La intérprete de Vestida de Azúcar fue aplaudida por su trayectoria artística, su influencia cultural y su compromiso con diversas causas sociales que ha apoyado a lo largo de los años.

Una celebración con música y emoción

Antes de recibir el galardón, Trevi sorprendió al público con un popurrí de sus más grandes éxitos. Entre ellos incluyó El Recuento de los Daños, Con los Ojos Cerrados y No Querías Lastimarme. Los asistentes al histórico recinto se levantaron de sus asientos. Así, ovacionaron a la artista, que mostró una vez más su fuerza en el escenario.

El momento musical fue acompañado por la expectativa de la premiación, donde la cantante mexicana recibió el reconocimiento. Esto ocurrió en medio de una ovación prolongada y de un ambiente cargado de orgullo hispano.

“Un abrazo de esperanza”

Durante su discurso, Gloria Trevi agradeció a Dios y a la comunidad latina que la ha apoyado a lo largo de su carrera. “Este reconocimiento no existiría sin la comunidad latina que trabaja y lucha incansablemente por sus sueños, por sus familias y por ellos mismos. Esa gente que, dondequiera que se encuentre, ama sus raíces y también el país donde levantan sus cabezas con dignidad y esfuerzo”, expresó.

Conmovida, la artista resaltó que este premio llega en un tiempo que requiere más unión, solidaridad y amor. “Este reconocimiento toma más valor que nunca ahora, en un tiempo en el que se necesita más unión y amor. Es para mí como un abrazo de la esperanza en una humanidad con más ternura”, concluyó entre aplausos.

Otros homenajeados de la noche

Además de Gloria Trevi, el Premio Leyenda de la Herencia Hispana 2025 también fue otorgado a figuras como Cheech Marin, Félix Contreras, Julissa Prado y Rauw Alejandro. La ceremonia se consolidó como un espacio para honrar a personalidades. Se celebró a quienes han dejado huella en la cultura, el arte y el desarrollo de la comunidad latina en Estados Unidos y en el mundo.

La edición 2025 de los Premios de la Herencia Hispana será transmitida el próximo 26 de septiembre a nivel nacional a través de PBS y PBS.org. Esto permitirá a millones de personas disfrutar de los momentos más especiales de la velada.

Gloria Trevi, símbolo de resiliencia y orgullo latino

Con este reconocimiento, Gloria Trevi reafirma su posición como una de las artistas más influyentes de la música en español. Su mensaje de gratitud y esperanza dejó claro que, más allá de la fama, lo que la mueve es representar a la comunidad latina con dignidad y amor.

“Este premio no es solo mío, es de todos nosotros”, dijo con firmeza, sellando una noche que quedará en la memoria de la música y de la herencia hispana.

