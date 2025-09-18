Reese Witherspoon revela cómo la hipnosis y la programación neurolingüística la ayudaron a superar la ansiedad

Reese Witherspoon confesó que la ansiedad y los ataques de pánico marcaron una etapa difícil en su vida. Tras intentar sin éxito la meditación y la medicación, la actriz encontró un cambio radical en su bienestar gracias a la hipnosis y la programación neurolingüística (PNL), herramientas que le permitieron manejar el estrés y recuperar el control de su vida personal y profesional.

Una lucha constante con la ansiedad

En el podcast Las Culturistas, Witherspoon se describió como una persona con “alta ansiedad” que a lo largo de los años ha experimentado ataques de pánico intensos. “Solía tener ataques de pánico, ataques de pánico graves, hasta llorar”, confesó, explicando que la presión por rendir y cumplir expectativas profesionales y personales intensificaba estos episodios.

Antes de recurrir a la hipnosis, probó la meditación, pero las dificultades de concentración vinculadas al TDA complicaban su práctica. También experimentó con medicamentos ansiolíticos, como Ativan, aunque los efectos secundarios la hicieron desistir. “Me hacía sentir como un zombi. No rendía al nivel que quería y no era tan divertida”, relató, aclarando que no desaconseja la medicación a quienes la necesiten.

La transformación a través de la PNL

El punto de quiebre llegó a los 34 años, cuando Reese comenzó a trabajar con una hipnoterapeuta especializada en programación neurolingüística. Esta disciplina ofrece herramientas prácticas para mejorar el bienestar emocional y afrontar los desafíos sin la carga del estrés.

“La base de ese trabajo es entender que vas a rendir al mismo nivel, estés estresado o no. Así que decide eliminar el estrés”, explicó Witherspoon. La actriz describe ejercicios de visualización que realiza tras completar tareas importantes, reforzando la confianza y reduciendo la ansiedad anticipatoria.

Un mensaje de apoyo para quienes atraviesan ansiedad

Reese enfatizó la importancia de reconocer la ansiedad como una realidad que afecta a muchas personas y de buscar ayuda. “Quiero que la gente sepa que la ansiedad es real… Puedes calmarte. Hay herramientas para calmarte”, afirmó, alentando a explorar diferentes recursos y a no sentirse solos frente a estos desafíos emocionales.

A pesar de los retos personales superados, Witherspoon continúa en plena actividad profesional. Recientemente estrenó la cuarta temporada de The Morning Show en Apple TV+, demostrando que el manejo de la ansiedad le ha permitido afrontar sus responsabilidades con mayor estabilidad y confianza.