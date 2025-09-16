Olivia Jade y Jacob Elordi reavivan su romance: juntos otra vez tras semanas de rumores

Después de varias semanas de especulaciones en redes sociales y medios internacionales, Olivia Jade Giannulli y Jacob Elordi vuelven a estar en el centro de la atención. Una fuente cercana confirmó a la revista People que la pareja, que mantiene un vínculo intermitente desde 2021, ha comenzado a verse de nuevo tras su aparente separación del mes pasado.

Un vínculo que no se rompe

Aunque los rumores de ruptura circularon en agosto, personas cercanas aseguran que la comunicación entre ambos nunca se interrumpió. “Siguen hablando todo el tiempo y mantienen una buena amistad”, dijo la fuente, subrayando que además de compartir un círculo social muy unido, ambos han cultivado una relación cercana con las respectivas familias.

De hecho, la misma fuente añadió que Jacob Elordi tiene una excelente relación con los padres de Olivia Jade, Lori Loughlin y Mossimo Giannulli, con quienes incluso ha compartido vacaciones en el pasado.

Olivia Jade acompaña a Jacob en Toronto

La confirmación del acercamiento llegó tras la presencia de Olivia en el Festival Internacional de Cine de Toronto, donde Jacob presentó “Frankenstein”, la nueva película de Guillermo del Toro. Aunque el actor desfiló solo por la alfombra roja, videos y fotos difundidos por fans captaron el momento en que la influencer se unió a él fuera de cámaras, caminando juntos hacia el cine.

El gesto más comentado fue cuando Jacob sostuvo la cola del vestido de Olivia para evitar que se arrugara, detalle que encendió las redes y reforzó los rumores de reconciliación.

Una historia de idas y vueltas

La relación entre Elordi y Giannulli ha sido un vaivén desde finales de 2021, cuando fueron fotografiados por primera vez tomando café en Los Ángeles tras la ruptura del actor con Kaia Gerber. En julio de 2023 confirmaron que estaban “tomando algo en serio” después de otra breve separación en 2022 y unas vacaciones románticas en Italia y en el lago Coeur d’Alene, Idaho, junto a la familia de Olivia.

Incluso en enero de 2024, mientras circulaban rumores de distanciamiento, varias fuentes aseguraban que seguían juntos y “fuertes”. Ahora, con su reaparición conjunta en uno de los festivales de cine más importantes del mundo, todo indica que la pareja ha decidido darse una nueva oportunidad.