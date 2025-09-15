Lindsay Lohan: del caos de Hollywood a la calma de Dubái junto a su familia

Lindsay Lohan, la recordada estrella de Hollywood, ha cambiado los reflectores y los escándalos por una vida tranquila y casi anónima en Dubái. Junto a su esposo Bader Shammas y su hijo Luai, de 2 años, la actriz disfruta de una estabilidad que contrasta con la intensidad de los personajes que interpretó durante su carrera.

Desde hace cinco años, Lindsay Lohan, de 39 años, reside en Dubái, Emiratos Árabes Unidos. Allí ha encontrado un refugio para su vida privada y emocional, lejos de los focos mediáticos que marcaron sus años en Hollywood. En la ciudad, la actriz lleva una rutina discreta y protegida, donde prioriza la intimidad de su familia por encima de la fama.

La estrella neoyorquina tomó esta decisión en 2015, incluso antes de conocer a su actual esposo. “Puedo tener una vida privada y una vida pública, pero cuando yo lo elijo”, declaró en su momento a Entertainment Tonight.

La historia de amor entre Lindsay Lohan y Bader Shammas

Lindsay conoció a Bader Shammas en un restaurante de Dubái. La actriz se acercó al experto en finanzas diciéndole: “Te pareces a alguien que conozco”, una frase que sería el inicio de su relación. El 28 de noviembre de 2021 anunció públicamente su compromiso en Instagram con las palabras: “Mi amor, mi vida. Mi familia. Mi futuro”, mostrando su anillo de compromiso.

La boda se celebró en julio de 2022 y fue confirmada por la revista People. Sin embargo, la actriz eliminó las publicaciones relacionadas con el enlace, manteniendo el evento en un perfil bajo y protegiendo su intimidad.

La llegada de Luai: “La mayor alegría del mundo”

En julio de 2023 nació Luai, el hijo de la pareja. Para Lindsay Lohan, este momento significó un antes y un después: “Es la mayor alegría del mundo” y una experiencia “abrumadora, pero en un buen sentido”, expresó. La actriz, que nunca ha ocultado su deseo de formar una familia numerosa, bromeó en una entrevista: “Más de un hijo siempre es mejor para que me cuiden cuando sea mayor”.

Este nacimiento ha consolidado la vida familiar que la actriz buscaba desde hace años, marcando un contraste con el ritmo vertiginoso de su pasado en la industria cinematográfica.

¿Quién es Bader Shammas?

Bader Shammas, vicepresidente adjunto de Credit Suisse, es hijo de madre libanesa y padre kuwaití. Estudió ingeniería mecánica en la Universidad del Sur de Florida y posteriormente finanzas en la Universidad de Tampa. Antes de llegar a su actual cargo, trabajó en BNP Paribas, uno de los bancos más grandes del mundo.

Shammas ha sido clave en la vida de Lohan, apoyando la decisión de mantener su relación y su familia lejos de los medios. Ambos cuidan su privacidad, apareciendo en público solo en ocasiones puntuales como el US Open de tenis o la fiesta de Vanity Fair tras los Oscars en 2024.

Lindsay: del caos a la calma

El contraste entre los personajes que Lindsay Lohan interpretó —donde el caos solía reinar— y su vida actual es evidente. La actriz, que alguna vez fue sinónimo de titulares polémicos, hoy construye un presente sereno, enfocado en su familia y su bienestar personal.

Este giro muestra cómo las estrellas pueden reinventarse y encontrar equilibrio lejos del ruido mediático. Para Lindsay Lohan, Dubái es sinónimo de refugio, estabilidad y un nuevo comienzo.