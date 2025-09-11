Natti Natasha revelará el sexo de su bebé en el show de apertura de Premios Juventud

La cantante dominicana Natti Natasha inaugurará la vigésimo segunda edición de los Premios Juventud junto a artistas como Boza, Nando Boom, Los Rabanes, Sech, Farruko y Willie Colón.

La celebración tendrá lugar el próximo 25 de septiembre en Ciudad de Panamá, y será aprovechada por la artista para revelar el sexo de su segundo bebé.

Natti Natasha y su show en Premios Juventud

La ceremonia, que se celebrará por primera vez en Panamá, contará con la participación de Natti Natasha en la apertura, donde interpretarán éxitos como ‘Ellos benia Dem bow’ con Nando Boom, ‘Señorita a mí me gusta su style’ con Los Rabanes, y ‘Ella’ con Boza, entre otros. Este tributo destaca los sonidos tradicionales panameños, integrando géneros como reggae en español, urban y salsa.

La gala se transmitirá en vivo por Univision, Unimás, Galavisión, ViX y TeleMetro en Panamá, a partir de las 19h00 (hora local).

Natti Natasha, quien tiene cuatro nominaciones, también estrenará a nivel mundial una nueva canción durante su presentación. Además, su equipo de comunicación confirmó que revelará el sexo de su bebé, esperado con su pareja, el productor puertorriqueño Raphy Pina.

Sobre los Premios Juventud 2025

Los Premios Juventud reconocen logros en música, deportes y contenido digital, con 41 categorías este año, adaptadas a tendencias virales y regionales.

La ceremonia también contará con las actuaciones de otros famosos artistas, como Bad Gyal, Maluma, Morat y Lola Índigo. Según se detalló, Farruko presentará por primera vez en televisión un popurrí de su álbum ‘167BPM’ en colaboración con Louis BPM.

Nominados destacados incluyen Bad Bunny por su álbum ‘Debí Tirar Más Fotos’, Karol G, Myke Towers y Rauw Alejandro en Artista del Año.

Natti Natasha agranda su familia

Natti Natasha y Raphy Pina iniciaron su relación romántica en 2019, tras colaborar profesionalmente en la industria musical. Pina, fundador de Pina Records, firmó a Natasha en 2018, lanzando éxitos como ‘Criminal’ y ‘Sin Pijama’.

En febrero de 2021, la pareja se casó en una ceremonia privada en República Dominicana, rodeados de familiares y amigos cercanos. Natti Natasha describió el evento como un sueño, destacando el compromiso de Pina.

En noviembre de ese mismo año nació su primera hija, Vida Isabelle, un hito que fortaleció su unión. Natasha compartió fotos del parto y posparto, enfatizando la alegría familiar.

En mayo de 2022, Pina ingresó a prisión por posesión ilegal de armas de fuego. Durante sus dos años tras las rejas, Natti Natasha le mostró su apoyo y lealtad. A inicios de este 2025, la pareja anunció su segundo embarazo.