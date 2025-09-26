COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Naíza sueña con conquistar a Madrid con dos conciertos históricos en la Hispanidad 2025

Naíza iluminará la Puerta del Sol en Madrid el 12 de octubre con su música, formando parte de un evento cultural significativo.
Naíza sueña con conquistar a Madrid con dos conciertos históricos en la Hispanidad 2025
El doble concierto de Naíza será el 12 de octubre.
Naíza sueña con conquistar a Madrid con dos conciertos históricos en la Hispanidad 2025
El doble concierto de Naíza será el 12 de octubre.

Kerlley Ponce

La cantante ecuatoriana Naíza vivirá este 12 de octubre uno de los hitos más importantes de su carrera artística. Su doble concierto en Madrid, en el marco de la Hispanidad 2025, marca un antes y un después en la proyección internacional de la música ecuatoriana.

Naíza abrirá su jornada musical a las 18h00 en la icónica Puerta del Sol, uno de los puntos más concurridos y emblemáticos de Madrid. Este escenario ha sido testigo de históricos eventos culturales y celebraciones multitudinarias. Aquí, acogerá a miles de personas que disfrutarán de los ritmos y la energía de la artista ecuatoriana.

Dos horas después, a las 20h00, Naíza será parte de La Fiesta de Los 40 Global Show, organizado por la emisora musical más influyente de España y Latinoamérica. Este evento reúne a artistas de talla internacional. Cada año congrega a miles de asistentes que celebran la diversidad de la música en todas sus formas. La inclusión de Naíza en este cartel confirma su ascenso en el competitivo mercado europeo. Asimismo, la coloca junto a grandes nombres del panorama musical actual.

El orgullo de representar al Ecuador

En redes sociales, la artista compartió su emoción con sus seguidores: “Para mí es un honor llevar la música del Ecuador a un escenario tan importante como la Puerta del Sol y, además, compartir con el público de La Fiesta de Los 40. Es un sueño hecho realidad y lo voy a entregar todo por mi gente y por mi país”, expresó.

Estas palabras no solo transmiten entusiasmo, sino también compromiso con sus raíces y su público. Naíza se ha convertido en una de las artistas ecuatorianas que mejor ha logrado fusionar el pop latino con la identidad cultural de su país. Esto es algo que la distingue en cada presentación.

Naíza: una carrera en ascenso constante

La doble presentación en Madrid representa un paso firme en la consolidación de Naíza como artista global. Su presencia en estos escenarios coloca al Ecuador en la agenda cultural española y visibiliza el talento emergente del país ante un público internacional.

Para sus seguidores, tanto en Ecuador como en España, este es un momento histórico. Muchos han comentado en redes sociales que asistirán a ambos conciertos, motivados por la energía y la conexión que Naíza genera con su público.

Expectativa por un show inolvidable

Se espera que miles de personas se reúnan tanto en la Puerta del Sol como en el Global Show, creando una atmósfera de celebración y orgullo latino. La artista promete una puesta en escena llena de fuerza, música y emociones. Esto quedará grabado en la memoria de quienes asistan y marcará un nuevo capítulo en su carrera.

Con este doble concierto, Naíza no solo cumple un sueño personal, sino que también reafirma el poder transformador de la música ecuatoriana en escenarios internacionales. Sin duda, el 12 de octubre quedará marcado como una fecha inolvidable para ella y para su público.

