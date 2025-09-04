Muere Giorgio Armani, ícono de la moda italiana, a los 91 años de edad

El mundo de la moda despide a una de sus figuras más influyentes: Giorgio Armani, fundador de la emblemática marca que lleva su nombre. Armani falleció a los 91 años de edad, este jueves 4 de septiembre, según confirmó la Armani Group en un comunicado oficial. El diseñador, conocido por redefinir la elegancia moderna con su estilo minimalista y sofisticado, murió en su hogar en Milán, rodeado de sus seres queridos.

Nacido el 11 de julio de 1934 en Piacenza,Italia, Giorgio Armani fundó su compañía en 1975 junto a su socio Sergio Galeotti. Desde sus inicios, la marca se destacó por su enfoque innovador en la moda, particularmente en la sastrería masculina, con chaquetas desestructuradas y una paleta de colores sobrios que se convirtieron en su sello distintivo.

Giorgio Armani, revolucionó la moda

Armani transformó el concepto de elegancia, llevándolo desde las pasarelas hasta las alfombras rojas de Hollywood, vistiendo a celebridades y figuras públicas con diseños que combinaban simplicidad y refinamiento. El imperio Armani creció hasta abarcar no solo moda, sino también perfumes, cosméticos, accesorios, diseño de interiores, hoteles de lujo y restaurantes.

Según datos financieros, la empresa generó ingresos por 2.300 millones de dólares en 2024, consolidándose como una de las casas de moda más exitosas a nivel global. A lo largo de su carrera, Armani mantuvo un control absoluto sobre su marca, rechazando ofertas de adquisición de grandes conglomerados de lujo, como LVMH, para preservar su independencia creativa y empresarial.

Pesar por su muerte

El comunicado de la Armani Group expresó “infinito pesar” por la pérdida de su fundador, descrito como una “fuerza incansable” que trabajó hasta sus últimos días, dedicado a las colecciones y proyectos futuros de la compañía.

Giorgio Armani no asistió a los desfiles de la Semana de la Moda Masculina de Milán en junio pasado, una ausencia notable en su carrera, debido a una condición médica no especificada. Estaba planeando un evento para celebrar los 50 años de su marca durante ese evento.

Armani deja un legado imborrable en la industria. Fue pionero en iniciativas como la prohibición de modelos con un índice de masa corporal inferior a 18 tras la muerte de una modelo por anorexia en 2006, y en 2007 transmitió un desfile en vivo por internet, un hito en la alta costura. Su influencia se extendió al diseño de vestuarios para artistas como Lady Gaga y eventos como los Grammy.

El diseñador no tuvo hijos, pero su hermana Rosanna, sus sobrinas, su sobrino y su colaborador de confianza, Pantaleo Dell’Orco, ocupan roles clave en la empresa, que continuará bajo su dirección, según lo establecido en su plan de sucesión. La Armani Group anunció que se habilitará una capilla ardiente en Milán el sábado y domingo, seguida de un funeral privado en fecha aún no confirmada. El fallecimiento de Giorgio Armani marca el fin de una era para la moda, pero su visión perdurará en la marca que revolucionó el estilo global.