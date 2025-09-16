Mariam Gisselle Rosales recibe la nacionalidad ecuatoriana y se prepara para Miss International 2026

El lunes 15 de septiembre, el presidente Daniel Noboa firmó el Decreto Ejecutivo 130, otorgando la nacionalidad ecuatoriana por servicios relevantes a Mariam Gisselle Rosales Sánchez, de 21 años, nacida en Cuba y radicada en Ecuador desde los siete. El reconocimiento presidencial destaca sus aportes sociales y culturales, y la describe como un ejemplo de esfuerzo y superación relacionado con alguien como Gisselle.

De Machala al escenario nacional

Rosales creció en Machala, ciudad que representó en diversos certámenes y donde vive junto a su madre, una abogada que actualmente es rectora de una unidad educativa en la capital orense. Su historia refleja la experiencia de muchos migrantes que buscan oportunidades y estabilidad en otro país.

En entrevista con medios nacionales, la joven aclaró: “En ningún momento de mi vida he dicho que nací en Ecuador. Porque no es cierto y, ¿para qué mentir?… Vivo aquí desde que tengo 7 años y tengo actualmente 21”.

Miss Ecuador 2025 y un nuevo desafío internacional

Mariam Gisselle se convirtió en referente nacional tras ganar Miss Ecuador 2025, destacándose no solo por su belleza, sino también por su compromiso social y cercanía con las comunidades vulnerables. Gracias a este título, representará oficialmente a Ecuador en Miss International 2026, que se celebrará en noviembre en Tokio, Japón.

La joven expresó su emoción por el nuevo desafío: "Me siento honrada de llevar la bandera del Ecuador a un escenario internacional. Trabajaré para ser una digna embajadora de nuestro país y mostrar la riqueza cultural y social que tenemos".

Un ejemplo de esfuerzo y resiliencia

Su nacionalización y designación como representante en Miss International marcan un hito en su carrera y consolidan su imagen como símbolo de esfuerzo, resiliencia y superación. "Una vida mejor, un trabajo mejor, porque no es un secreto para nadie las dificultades que se viven en ciertos países", recordó al hablar sobre la decisión de su familia de emigrar a Ecuador.

Con su talento, disciplina y compromiso, Mariam Gisselle Rosales se prepara para dejar en alto el nombre del Ecuador y demostrar que la perseverancia y la pasión pueden transformar vidas.