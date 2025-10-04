María Elisa Camargo conquista Hollywood: “Todavía lo estoy procesando”.

La actriz ecuatoriana María Elisa Camargo logró su esperado debut en Hollywood con la película ‘Off the Grid’, donde comparte créditos con reconocidos referentes de la industria cinematográfica como Greg Kinnear y Josh Duhamel.

Este importante paso marca el inicio de nuevos proyectos para la intérprete en la meca del cine.

María Elisa Camargo se confiesa

María Elisa Camargo en una entrevista con la revista ¡HOLA! Américas expresó que este triunfo la llena de ilusión, pero también implica una estrategia clara, ya que desea consolidar su carrera internacional.

“Me siento como levitando, todavía lo estoy procesando, pero sí, me siento muy estratégica al respecto”, señaló la actriz guayaquileña, de 39 años.

La película ‘Off the Grid‘ narra la historia de un brillante científico, interpretado por Josh Duhamel, que huye con un invento revolucionario para evitar que una corporación lo use como arma.

Su personaje debe enfrentarse a una fuerza de élite y recurrir a la tecnología para sobrevivir.

Experiencia en el rodaje

El rodaje de ‘Off the Grid‘ no estuvo exento de dificultades para María Elisa, quien vivió momentos intensos debido a los retrasos causados por las huelgas de guionistas y actores en 2023.

En un principio perdió su papel, pero luego logró recuperarlo. “Fue muy duro, la verdad. Ha sido como la ruptura de corazón más grande que he tenido en mi vida. Y luego que me lo devolvieron, fue la montaña rusa emocional más heavy en la que he estado en mi carrera”, compartió la actriz.

En el set, ella demostró una gran afinidad con sus colegas, especialmente con Josh Duhamel, con quien compartió un sentido del humor especial que fortaleció su relación profesional. La conexión con Greg Kinnear fue también memorable, gracias a un episodio que evidenció que, a pesar de ser un nominado al Oscar, es una persona cercana y divertida, contó.

Estas experiencias humanas enriquecieron su trabajo y fortalecieron su crecimiento profesional.

En lo personal

Y más allá de su éxito en Hollywood, la guayaquileña reveló que vive una etapa feliz en lo personal. María Elisa Camargo mantiene una relación sentimental a distancia y aseguró sentirse estable y plena. “Estoy feliz, estoy enamorada, estoy estable. Estamos en un momento bonito”, afirmó.

Además, confesó que congeló sus óvulos como parte de un plan para su futuro, considerándolo una inversión que le brinda tranquilidad.

La actriz destacó que esta relación le permite ver la vida con “más luz y color”.

Otros logros y trayectoria

Nacida en Guayaquil el 21 de octubre de 1985, María Elisa Camargo inició su carrera artística en el reality ‘Factor X’ en 2005.

Desde entonces, ha consolidado una amplia trayectoria en telenovelas, series y cine.

Ha trabajado en producciones de Televisa, Telemundo, HBO y Netflix, además de prestar su voz en el popular videojuego ‘Call of Duty’, convirtiéndose en la primera actriz latina en hacerlo.

Más participaciones

María Elisa Camargo ha mostrado su talento en producciones como ‘Verano de Amor’, ‘Hasta que el dinero nos separe’, ‘Llena de amor’, ‘Flor Salvaje’, ‘En otra piel’ y ‘Porque el amor manda’, por precisar algunas.