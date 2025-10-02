“Será un espectáculo para Netflix”: Zayn Malik y Louis Tomlinson regresan con documental de One Direction

Zayn Malik y Louis Tomlinson han firmado un acuerdo con Netflix para protagonizar un documental que repasará la historia de One Direction. Este rendirá homenaje a Liam Payne, quien falleció en 2024. El proyecto, que ya se encuentra en rodaje, contará con un eje central. El eje será un viaje por carretera a través de Estados Unidos. Allí ambos compartirán memorias de los años de éxito. Analizarán la fama y los desafíos que enfrentaron como parte de la boy band más exitosa de la década pasada.

Según fuentes cercanas a la producción, este documental permitirá conversaciones íntimas y profundas. Ofrecerá un retrato honesto de lo que significó para ellos formar parte de One Direction, surgida en The X Factor en 2010. Además, reflejará cómo la pérdida de su compañero marcó un antes y un después en sus vidas.

Un acuerdo multimillonario y la apuesta de Netflix

Aunque las cifras exactas no se han revelado, reportes de prensa señalan que el contrato firmado por Malik y Tomlinson con Netflix es de carácter multimillonario. La plataforma busca replicar el éxito de otros documentales musicales, como los de Taylor Swift o BLACKPINK. Estos lograron gran convocatoria entre audiencias jóvenes y nostálgicas. Se espera que el documental sobre One Direction se convierta en un fenómeno global al momento de su estreno, proyectado para el próximo año.

La fuente citada por The Sun adelantó que “este será un espectáculo absolutamente enorme para Netflix". Está garantizado que volverá frenético al ejército global de fanáticos de 1D”, subrayando el alto nivel de expectativa que genera este regreso.

La trágica pérdida de Liam Payne

El regreso de los miembros de One Direction a la pantalla ocurre en un contexto de duelo, tras la muerte de Liam Payne el 16 de octubre de 2024, a los 31 años, en Buenos Aires, Argentina. Las pruebas toxicológicas confirmaron la presencia de drogas en su organismo, lo que conmocionó a la industria musical y a millones de seguidores.

El funeral, celebrado en el Reino Unido el 20 de noviembre, reunió a Malik, Tomlinson, Harry Styles y Niall Horan, quienes habían seguido trayectorias separadas desde la pausa indefinida del grupo en 2016. Antes de la tragedia, existían planes preliminares para una reunión especial de los cinco integrantes. Sin embargo, estos quedaron suspendidos tras el fallecimiento de Payne, reforzando la carga emocional del nuevo proyecto.

One Direction y su legado musical

Formado por Malik, Tomlinson, Payne, Styles y Horan bajo la guía de Simon Cowell, One Direction se convirtió en un fenómeno musical global. Vendieron más de 70 millones de discos y realizaron giras que recaudaron cientos de millones de dólares.

Con éxitos como What Makes You Beautiful y Story of My Life, su influencia se mantuvo incluso después de la pausa en 2016. Posteriormente, cada integrante inició proyectos en solitario. Harry Styles incursionó en la música y cine, mientras que Niall Horan se dedicó a cantautor, Tomlinson en su faceta más íntima. Por su parte, Malik explorando sonidos alternativos.

El documental de Netflix promete no solo rememorar el impacto de la banda, sino mostrar a sus integrantes de manera auténtica, compartiendo emociones, reflexiones y la manera en que enfrentaron la fama, la separación y la pérdida de un amigo y compañero de vida.