La película ecuatoriana The Devil Outside se estrenó en Amazon Prime y pronto llegará a los cines

El actor y productor ecuatoriano Sergio Briones acaba de estrenar su filme The Devil Outside en la plataforma Amazon Prime. Esto, mientras se alista para que llegue a los cines del país.

En una entrevista con El Diario, Briones indicó que la película es la segunda parte de Cuento sin Hadas, que se presentó en la salas de cine en 2009 con la actuación de Ricardo Briones (Sin Límites), Pepe Sánchez (Emergencia) y con artistas internacionales como Héctor Soberón, Paulo Quevedo, Elluz Peraza y Chiquinquirá Delgado.

Elenco de la nueva película

En The Devil Outside regresa el personaje Gonzalo Ureña, interpretado por Pepe Sánchez, “para continuar así con la saga ya que de la historia saldrán tres películas”, dijo Briones.

Además, en el elenco aparece Manuel Miranda, de la película Black Adam que fue protagonizada por Dwayne Johnson; Bob Cárter, actor que puso su voz en Mortal Combat y Dragon Ball Z; Debi Derry Berri, quien también puso su voz en Jimmy Newtron y Toy Story, entre otros actores norteamericanos.

Según se informó, The Devil Outside o Cuento sin Hadas 2 llegará a los cines de Ecuador en marzo del 2026.

Busca llegar a un mercado más amplio

Sergio Briones indicó que la idea de que la segunda parte de Cuento sin Hadas sea en inglés surgió con el objetivo de llegar a un mercado más grande, el norteamericano.

“El mercado latinoamericano es muy limitado. Cuentos sin Hadas lleva un gran mensaje y se hizo con mucho cariño, pero, al final del día, no tuvo espacio en el mercado internacional. Cuando llegué a México a presentarla, me dijo el presidente de la Asociación Mexicana que no. Que ellos sencillamente apoyaban el cine mexicano y el norteamericano”, contó.

Agregó que “partiendo desde ese punto, dije ‘bueno, la segunda parte de la película, que va a ser una primera en los Estados Unidos, voy a hacerla en inglés para el pueblo norteamericano’. Entonces, el fin es que el filme salga desde Estados Unidos al mundo”, precisó el cineasta.

Alistan secuelas de la película

Briones informó que The Devil Outside tendrá dos secuelas. Una de ellas se comenzará a filmar en 2026, para iniciar ese mismo año con su difusión internacional.

“Por ahora mi punto es entrar al mercado norteamericano. Ahorita la película está siendo estrenada por Amazon Prime y quiero que los ecuatorianos sepan que hay una película nuestra representándonos en Estados Unidos”, finalizó.