“La maternidad me cambió por completo”: Mariah Carey habla de cómo ser madre transformó su vida y su música

La icónica cantante estadounidense Mariah Carey abrió su corazón en el pódcast Baby, This is Keke Palmer. Allí contó cómo ser madre de sus gemelos transformó su vida, su carrera artística y su manera de entender las relaciones y la familia.

Mariah Carey explicó que su experiencia como madre se divide en distintas “eras”. Cada una está marcada por desafíos, aprendizajes y momentos de felicidad únicos. “Es difícil decirlo porque tengo diferentes eras con mis hijos… pero ahora somos una familia y es algo hermoso”, aseguró durante su conversación con Keke Palmer. Desde los primeros años, cuando sus gemelos la acompañaban en el escenario durante presentaciones navideñas en el Beacon Theater, Carey comenzó a percibir cómo la maternidad influiría en cada aspecto de su vida.

Estos momentos, aunque simples en apariencia, le enseñaron a equilibrar la vida personal con la artística. La cantante recordó la importancia de acompañar a sus hijos sin dejar de mantener su propio espacio creativo. “Incluso cuando quieren hacer sus propias cosas, aunque digan ‘no quiero salir contigo’, seguimos siendo una familia y eso es algo hermoso”.

Transformación artística y crecimiento personal

La maternidad no solo impactó la vida cotidiana de Carey, sino también su desarrollo profesional y creativo. La artista señaló que la relación cercana con sus hijos inspiró nuevas etapas en su música y en la forma de interpretar sus canciones. Cada experiencia familiar se convirtió en una fuente de inspiración. Esto la motivó a escribir con mayor autenticidad y a conectar con sus emociones más profundas.

Mariah relató cómo la maternidad la ayudó a priorizar y a entender mejor sus propias necesidades. Además, le enseñó a adaptarse a los cambios de su entorno. Este proceso coincidió con un momento crucial de su carrera: la etapa del álbum Butterfly, en 1997, cuando comenzó a tomar control de su narrativa y de su arte, definiendo un estilo más personal y auténtico.

Lecciones de resiliencia y consejos de su madre

La cantante recordó el impacto de la educación recibida de su madre, quien le enseñó a mantener firme su convicción frente a la adversidad. “No digas ‘si lo logro’, di ‘cuando lo logre’”, confesó Carey. Este consejo la acompañó; durante momentos difíciles de su carrera. Desde los inicios en la industria musical hasta la superación de relaciones personales complicadas.

Carey señaló que esta mentalidad le permitió enfrentar presiones externas y mantener un enfoque en su crecimiento personal y profesional. Todo esto mientras equilibraba su rol de madre. La maternidad, según la artista, le permitió finalmente sentir libertad para expresarse de manera auténtica tanto en su vida privada como en el escenario.

Matrimonio, relaciones y una nueva perspectiva

Al hablar sobre el matrimonio, Mariah mostró apertura y humor, afirmando que estaría dispuesta a casarse nuevamente: “¿Me casaría de nuevo? Iría por la tercera. ¿Por qué no?”. La artista explicó que su visión sobre las relaciones ha cambiado con el tiempo, especialmente tras convertirse en madre.

Sobre su situación sentimental actual, Carey se mostró reservada pero enigmática. Mencionó un posible acercamiento con el músico Anderson .Paak: “Quizá hay un poco de amor. ¿Quién sabe?”. También dejó claro que no se centra en buscar pareja y se considera una persona tímida. “No estoy realmente enfocada en otras cosas, como ‘¿con qué chico voy a estar hoy?’… Soy una persona bastante tímida”.

La cantante enfatizó que lo fundamental en cualquier relación es la autenticidad de las personas que la rodean. “Solo tienen que ser personas auténticas y entender que soy una persona normal, con sentido del humor y momentos propios”, declaró. Subrayó su deseo de mantener la vida privada en un espacio íntimo y genuino.

El legado de Mariah Carey está centrado en la familia

Para Carey, el mayor logro y motivación en la vida es ser madre. Su prioridad es que sus hijos la recuerden como una madre amorosa y presente. “La maternidad me cambió por completo. Quiero que mis hijos sepan que siempre los cuidé y los amé profundamente”, afirmó.

La artista también comentó que esta transformación personal influyó en su manera de trabajar, comunicarse y expresarse públicamente. La maternidad le enseñó a equilibrar la fama y la privacidad. Esto le permitió; crear música desde la autenticidad y valorar cada momento familiar. Así convirtió su vida en un ejemplo de cómo la maternidad puede transformar profundamente la perspectiva de una persona.