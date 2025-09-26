Mariah Carey vuelve al centro del escenario con Here For It All, un álbum íntimo y poderoso

Mariah Carey retoma el protagonismo en la música internacional con Here For It All, su primer álbum de estudio en siete años. Este lanzamiento consolida su papel como referente del pop y el R&B. Evidencia su capacidad para atraer a nuevos públicos sin perder el sello personal que la ha convertido en ícono global.

La entrega del premio Video Vanguard en los MTV VMAs —donde Ariana Grande la describió como “la razón por la que muchos de nosotros cantamos”— subraya el respeto institucional y cultural que rodea a Carey en esta nueva etapa.

Un legado difícil de igualar

A lo largo de su carrera, Mariah Carey ha vendido más de 320 millones de discos. Además, ha alcanzado 19 sencillos número uno y sumado 97 semanas en el primer puesto de las listas. Pero su influencia va más allá de los números: es compositora, productora y arquitecta de un sonido propio que ha inspirado a figuras como Beyoncé, Drake y la misma Ariana Grande. Según GQ, la artista ha evitado modas efímeras y consolidado una identidad musical genuina. Esto le ha permitido resonar en distintas generaciones.

Here For It All: inspiración y proceso creativo

El nuevo álbum nace en un contexto profundamente personal para la cantante. Se trata del primer trabajo que publica tras la muerte de su madre y su hermana, ambas fallecidas el mismo día un año atrás. Este trasfondo emocional impregna todo el disco, que combina homenajes íntimos con exploraciones sonoras diversas.

Desde la energía del hip-hop en Mi —donde proclama “En otra liga de esas mujeres… no podrías caminar un kilómetro en mis zapatos”— hasta la vulnerabilidad de baladas como Nothing is Impossible, Carey expone facetas distintas de su mundo interior. El disco recorre influencias que van de un sentir clásico (con guiños a Gladys Knight) al rock de los 70. También reversiona My Love de Wings y suma un matiz espiritual en Jesus I Do junto a The Clark Sisters.

Daniel Moore, director musical y coautor, relata que Carey inicia sus composiciones con melodías al piano. Las letras son tomadas de su diario personal. “Son pensamientos reales y lo que siente en ese instante”, explicó. Dev Hynes (Blood Orange), otro de los colaboradores, subraya que Carey vive en el estudio desde los 20 años y confía plenamente en sus instintos creativos.

Colaboraciones estelares y conexión con nuevas generaciones

El álbum cuenta con Anderson .Paak. Mariah asegura que la química surgió de forma natural, inspirada incluso por la admiración de su hijo por Silk Sonic. Jermaine Dupri, productor histórico de Carey, sostiene que ella fue pionera en fusionar pop y hip-hop, base de lo que hoy se llama “hip-pop”.

Su vigencia también se refleja en plataformas como TikTok, donde temas como It’s A Wrap (2009) han resurgido con fuerza entre audiencias jóvenes. Carey participa en remixes y sigue siendo citada en películas y series, manteniendo vivo su vínculo con la cultura pop.

Un legado en evolución

Aunque aún no ingresa al Salón de la Fama del Rock and Roll, el legado de Mariah Carey sigue creciendo. Here For It All no solo marca su regreso musical. Además, reafirma su autenticidad y su capacidad de reinventarse sin perder su esencia, inspirando a nuevas generaciones de artistas y oyentes.