‘La Flaca’ Guerrero supera su quinta ronda de quimioterapia: “Es un paso más cerca de terminar lo más difícil”

María Teresa ‘La Flaca’ Guerrero compartió un nuevo momento de su lucha contra el cáncer de ovario y destacó el apoyo que recibe de las personas que la rodean, especialmente de su novio, Graham Kersey.

A través de su cuenta de Instagram, la carismática actriz y presentadora de televisión contó que acaba de terminar su quinta ronda de quimioterapias, siendo la primera tras la “gran cirugía” a la que se sometió a finales de agosto pasado para erradicar los restos de cáncer en su cuerpo.

María Teresa Guerrero y su mensaje de resiliencia

A través de un posteo de Instagram, ‘La Flaca’ destacó haber sentido miedo de volver a las quimioterapias tras un mes de descanso por su intervención quirúrgica. Sin embargo, rescató que es un paso más para su sanación total.

“Hoy desperté con un poquito de miedo, después de un mes de descanso por la cirugía. El recuerdo de lo que me hace sentir la quimioterapia me trajo ansiedad… pero en medio de ese miedo, mi corazón solo siente agradecimiento”, indicó.

La comunicadora añadió: “Cada hora en esa silla, es un paso más cerca de terminar lo más difícil. Lo que empezó como una pesadilla, hoy se transforma en una nueva versión de mí, una Flaca más fuerte, más consciente. Aunque me sorprenda decirlo, soy una Flaca que me gusta mucho más que la de antes”.

No puede viajar en avión

Tras recibir la quimioterapia, la deportista ecuatoriana tuvo que viajar por más de cinco horas en carretera, ya que no puedo viajar en avión por su salud.

Ante esa situación, ‘La Flaca’ destacó el apoyo y dedicación de su pareja durante este proceso. “Cinco horas y media de regreso a casa después de mi quinta quimio. No puedo subirme a un avión por las defensas, así que mi Rocketman me preparó una camita en su carro para que pudiera dormir y llegar a Starbase ( a casa ) a pasar los efectos secundarios en mi propio hogar”, dijo.

“Me desperté entre Oscar y él, y solo pude pensar en una palabra: GRATITUD Gratitud por un amor que no me suelta, por su paciencia, por su ternura en cada detalle, por cuidarme incluso en los silencios. El cáncer ha cambiado muchas cosas, pero también me ha mostrado el poder de la compasión y de los pequeños gestos que lo significan todo”, añadió en su post, donde colocó varias fotos de ella descansando en el carro de su novio.

El cáncer de ‘La Flaca’ Guerrero

En mayo pasado, María Teresa Guerrero anunció que había sido diagnosticada con cáncer de ovario, lo que la llevó a ser operada e iniciar un tratamiento de quimioterapia.

Durante este proceso, la ecuatoriana ha compartido sus sentimientos y cada avance con sus seguidores.

Además, narró como su diagnóstico se dio en Ecuador, tras no lograr que en Estados Unidos, país donde reside, le realizaran un ecografía que le permitiera ver el estado de su órganos sexuales. Esto, tras presentar dolores, sangrados y más durante varios meses.

María Teresa Guerrero se ha mostrado con una fe inquebrantable, que sus allegados y seguidores aplauden.