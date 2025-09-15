Kimberly Cedeño y Julián Campos celebran con emoción la llegada de su hija Julieta

Kimberly Cedeño y Julián Campos anunciaron el nacimiento de su hija Julieta. A través de sus redes sociales, compartieron momentos llenos de ternura y emoción. Destacaron la reacción de su primogénito, quien ahora se convierte en hermano mayor. Mostraron cómo este nuevo capítulo fortalece los lazos familiares.

Un nacimiento lleno de emoción y ternura

La pareja compartió en Instagram imágenes que muestran la felicidad y la intimidad del momento. Kimberly, con 1,5 millones de seguidores, publicó fotografías del primer encuentro entre Julieta y su hermano mayor. Mientras que Julián Campos, conductor del matinal de Teleamazonas, actor y deportista con más de 1,2 millones de seguidores, expresó su alegría con mensajes emotivos. En cada publicación se percibe la magia de la llegada de la pequeña y la felicidad de la familia por tener a Julieta en sus vidas.

“Ver a nuestro hijo mayor abrazar y conocer a su hermana fue un momento único, lleno de amor y ternura”, compartió Kimberly, resaltando la conexión inmediata entre los hermanos. La pareja también agradeció a sus seguidores por acompañarlos durante todo el proceso. Desde el embarazo hasta este día tan especial, estuvieron presentes.

Un embarazo marcado por la esperanza

La llegada de Julieta tiene un significado muy especial para la familia. En marzo de 2025, Kimberly y Julián sorprendieron a sus seguidores al anunciar el embarazo en un video lleno de emoción. En el video, bailaron junto a su primogénito. Este segundo nacimiento sigue al de su ‘bebé arcoíris’ en 2023, un término que se usa para referirse a los hijos que llegan después de la pérdida de un embarazo o un hijo.

“Cada bebé arcoíris es un regalo de esperanza y alegría”, comentó Julián, destacando que la llegada de Julieta representa un momento de renacer y felicidad para todos. Este simbolismo convierte el nacimiento de la pequeña en un evento aún más emotivo y significativo para la pareja y sus seres queridos.

Kimberly y Julián disfrutan alegría de compartir con la familia

Kimberly y Julián mostraron cómo la familia y los amigos cercanos participaron de la celebración del nacimiento. Los momentos capturados en las redes reflejan abrazos, sonrisas y lágrimas de felicidad. El pequeño Julián, ahora hermano mayor, recibió con curiosidad y cariño a su hermana. Los padres compartían la emoción de ver crecer a su familia.

“La familia es el regalo más grande que podemos tener y hoy nuestro hogar se llena de más amor con la llegada de Julieta”, expresaron ambos en sus redes sociales. Destacaron que cada instante con su hija es invaluable.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Kimberlyn Cedeno (@kimberlycedenoc)

Mensajes de felicitación y apoyo para Kimberly y Julián

La publicación recibió cientos de comentarios de felicitación y cariño por parte de familiares, amigos y seguidores. Los fans no tardaron en enviar emojis de corazones, palabras de bendición y mensajes de apoyo, resaltando la ternura de las imágenes y la conexión que la pareja mantiene con su público.

“Estamos muy agradecidos por el amor y las felicitaciones que hemos recibido. Nos sentimos acompañados por nuestra familia extendida: nuestros seguidores”, señalaron Kimberly y Julián, destacando que la llegada de Julieta marca un momento inolvidable en sus vidas y refuerza su vínculo con quienes los siguen y apoyan.