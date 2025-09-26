COMUNIDAD POR USD 1
Espectáculos
Streaming

Jorge Ulloa, creador de EnchufeTV, nominado a los International Emmy Awards 2025

Jorge Ulloa, fundador de EnchufeTV, fue nominado a los International Emmy Awards como codirector de la serie mexicana Y llegaron de noche.
3 minutos de lectura
Jorge Ulloa, creador de EnchufeTV, nominado a los International Emmy Awards 2025
Jorge Ulloa compartió la noticia de su nominación a los International Emmy Awards 2025 en Instagram.
Jorge Ulloa, creador de EnchufeTV, nominado a los International Emmy Awards 2025
Jorge Ulloa compartió la noticia de su nominación a los International Emmy Awards 2025 en Instagram.

Kerlley Ponce

Redacción ED.

Kerlley Ponce

Redacción ED.

Nació en Portoviejo en 1998. Licenciada en Ciencias de la Comunicación, mención Periodismo por la...

[email protected]

Jorge Ulloa, conocido por revolucionar el contenido en español en YouTube con EnchufeTV, suma un nuevo capítulo a su carrera al ser nominado a uno de los premios más prestigiosos de la televisión mundial. Esta vez, su nombre resuena en la categoría Mejor Serie de Comedia de los International Emmy Awards 2025. Es un espacio donde se reconoce la excelencia en producciones televisivas fuera de Estados Unidos. Ulloa ha dejado su huella en el mundo de la comedia.

La serie Y llegaron de noche competirá con Chicken Nugget (Corea del Sur), Iris (Francia) y Ludwig (Reino Unido). Los ganadores serán anunciados el próximo 24 de noviembre de 2025, durante la ceremonia oficial en Nueva York. Esto convierte esta cita en uno de los eventos más esperados de la industria televisiva global.

Un proyecto con sello latinoamericano

Ulloa dirigió dos episodios de Y llegaron de noche junto a Alejandro Damiani, Luis Felipe Ybarra y el propio Eugenio Derbez, quien también protagoniza la serie. La noticia fue compartida por el ecuatoriano a través de Instagram con un emotivo mensaje de gratitud: “Estamos nominados a los Emmy. Esta serie no deja de darnos cosas hermosas, como los amigos que me llevé, los momentos increíbles y el aprendizaje maravilloso. Les quiero y felicito a todos”, escribió Ulloa.

El mensaje no solo refleja su entusiasmo, sino también el alcance que su trabajo ha tenido en el competitivo mercado internacional. Sin duda, Ulloa está acercándose a nuevas audiencias.

Y llegaron de noche: entre humor e historia del cine

Estrenada el 4 de octubre de 2024 en la plataforma ViX, Y llegaron de noche combina comedia con homenaje cultural. Narra cómo se rodó la versión en español de Drácula (1931). Esta producción histórica se filmó de noche y con recursos limitados. Sin embargo, terminó conquistando a la crítica internacional. Llegó a considerarse superior a la versión original en inglés. La historia detrás de Ulloa es también una inspiración.

La serie cuenta con un elenco de primer nivel, incluyendo a Sofía Niño de Rivera, AJ Vaage, Yare Santana, Laura Ferretti y Diana Bovio, junto al propio Derbez. La puesta en escena fusiona humor, historia del cine y creatividad latinoamericana. Esto le ha valido excelentes críticas, y ahora esta nominación a los International Emmy Awards.

Orgullo ecuatoriano y ejemplo para nuevas generaciones

La nominación de Jorge Ulloa confirma el impacto del talento ecuatoriano en la industria audiovisual mundial. Tras el éxito de EnchufeTV —que revolucionó el humor en YouTube y acumuló millones de seguidores en todo el continente—, Ulloa da un paso decisivo hacia la televisión internacional. Demuestra que el talento local puede trascender fronteras.

Este reconocimiento abre nuevas puertas para que más creadores ecuatorianos se sumen a proyectos internacionales de gran alcance. Así, consolida al país como un semillero de talento en la televisión y las plataformas digitales. La nominación, además, envía un mensaje poderoso a las nuevas generaciones: con creatividad, trabajo en equipo y constancia, es posible conquistar los escenarios más prestigiosos del mundo. Jorge Ulloa representa este espíritu.

