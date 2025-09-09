Jombriel anuncia su primer álbum “De la suerte” y revela el listado de canciones

La música urbana ecuatoriana vive un momento histórico. Jombriel, uno de los nuevos referentes del género en el país, sorprendió a sus seguidores al dar a conocer el listado de canciones de su primer álbum de estudio. “De la suerte” llegará oficialmente el 25 de septiembre y ya genera gran expectativa en plataformas digitales y redes sociales.

El martes 9 de septiembre de 2025, Jombriel utilizó sus historias de Instagram para revelar la lista de canciones de su álbum debut. La noticia desató una ola de reacciones de sus fanáticos y rápidamente se convirtió en tema de conversación en X, TikTok e Instagram, donde varios de los adelantos del disco ya son tendencia.

Mansalveo y 50/50, entre los más esperados

Uno de los temas más virales es “Mansalveo”, que ha acumulado miles de videos en TikTok incluso antes de su lanzamiento oficial. El artista ha compartido fragmentos en sus presentaciones en vivo, aumentando la expectativa de sus seguidores.

Otra de las canciones más comentadas es “50/50”, colaboración con el ecuatoriano Alex Ponce, que ha encendido las redes sociales. Ambos intérpretes han mostrado adelantos del sencillo, lo que ha bastado para que se convierta en tendencia y uno de los favoritos del público.

Éxitos de Jombriel que ya suenan fuerte

El álbum también incluye el popular “Parte y Choke Remix”, junto a Alex Krack y Ryan Castro, que desde enero acumula más de 100 millones de reproducciones en Spotify. Este éxito ha consolidado a Jombriel como una de las voces más prometedoras de la escena urbana en Ecuador y la región.

El listado completo de canciones “De la suerte”

El disco debut de Jombriel está compuesto por 15 temas que combinan reguetón, trap y fusiones urbanas:

Intro Mansalveo FVRE Pantene Chiquitita feat. Malilla Vitamina La granja de Jombriel Porcelana 50/50 con Alex Ponce Venus Parte y Choke Remix Perreo fino Batallón Dansex 2×1

Un lanzamiento esperado

Con este álbum, Jombriel no solo busca consolidar su carrera, sino también abrirse camino en la escena internacional. Sus seguidores ya marcan en el calendario el 25 de septiembre, día en que podrán escuchar completo “De la suerte”, un proyecto que promete convertirse en un referente de la música urbana ecuatoriana.