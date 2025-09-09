COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Espectáculos
Música

Jombriel anuncia su primer álbum “De la suerte” y revela el listado de canciones

Jombriel sorprende con la revelación de su álbum 'De la suerte'. Conoce las canciones y reacciones de sus fanáticos.
Escuchar noticia

•‎

2'

•‎

Escuchar noticia
2 minutos de lectura
Jombriel anuncia su primer álbum “De la suerte” y revela el listado de canciones
El 26 de septiembre es la fecha de lanzamiento del álbum.
Jombriel anuncia su primer álbum “De la suerte” y revela el listado de canciones
El 26 de septiembre es la fecha de lanzamiento del álbum.

Kerlley Ponce

Redacción ED.

Kerlley Ponce

Redacción ED.

Nació en Portoviejo en 1998. Licenciada en Ciencias de la Comunicación, mención Periodismo por la... Ver más

[email protected]

La música urbana ecuatoriana vive un momento histórico. Jombriel, uno de los nuevos referentes del género en el país, sorprendió a sus seguidores al dar a conocer el listado de canciones de su primer álbum de estudio. “De la suerte” llegará oficialmente el 25 de septiembre y ya genera gran expectativa en plataformas digitales y redes sociales.

El martes 9 de septiembre de 2025, Jombriel utilizó sus historias de Instagram para revelar la lista de canciones de su álbum debut. La noticia desató una ola de reacciones de sus fanáticos y rápidamente se convirtió en tema de conversación en X, TikTok e Instagram, donde varios de los adelantos del disco ya son tendencia.

Mansalveo y 50/50, entre los más esperados

Uno de los temas más virales es “Mansalveo”, que ha acumulado miles de videos en TikTok incluso antes de su lanzamiento oficial. El artista ha compartido fragmentos en sus presentaciones en vivo, aumentando la expectativa de sus seguidores.

Otra de las canciones más comentadas es “50/50”, colaboración con el ecuatoriano Alex Ponce, que ha encendido las redes sociales. Ambos intérpretes han mostrado adelantos del sencillo, lo que ha bastado para que se convierta en tendencia y uno de los favoritos del público.

Éxitos de Jombriel que ya suenan fuerte

El álbum también incluye el popular “Parte y Choke Remix”, junto a Alex Krack y Ryan Castro, que desde enero acumula más de 100 millones de reproducciones en Spotify. Este éxito ha consolidado a Jombriel como una de las voces más prometedoras de la escena urbana en Ecuador y la región.

El listado completo de canciones “De la suerte”

El disco debut de Jombriel está compuesto por 15 temas que combinan reguetón, trap y fusiones urbanas:

  1. Intro

  2. Mansalveo

  3. FVRE

  4. Pantene

  5. Chiquitita feat. Malilla

  6. Vitamina

  7. La granja de Jombriel

  8. Porcelana

  9. 50/50 con Alex Ponce

  10. Venus

  11. Parte y Choke Remix

  12. Perreo fino

  13. Batallón

  14. Dansex

  15. 2×1

Un lanzamiento esperado

Con este álbum, Jombriel no solo busca consolidar su carrera, sino también abrirse camino en la escena internacional. Sus seguidores ya marcan en el calendario el 25 de septiembre, día en que podrán escuchar completo “De la suerte”, un proyecto que promete convertirse en un referente de la música urbana ecuatoriana.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

EN VIVO | Ecuador y Argentina se enfrentan por la última fecha de Eliminatorias (DESCANSO)

Concejo Metropolitano de Quito analiza ampliar exoneración del Pico y placa a familiares de personas con discapacidad

Daniel Noboa presenta siete nuevas preguntas para la consulta popular en Ecuador

¡No pierdas esta oportunidad! Más de 30 becas disponibles en Cuenca para jóvenes y profesionales

Desde el 1 de octubre arranca la Navidad en Venezuela

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

EN VIVO | Ecuador y Argentina se enfrentan por la última fecha de Eliminatorias (DESCANSO)

Concejo Metropolitano de Quito analiza ampliar exoneración del Pico y placa a familiares de personas con discapacidad

Daniel Noboa presenta siete nuevas preguntas para la consulta popular en Ecuador

¡No pierdas esta oportunidad! Más de 30 becas disponibles en Cuenca para jóvenes y profesionales

Desde el 1 de octubre arranca la Navidad en Venezuela

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

EN VIVO | Ecuador y Argentina se enfrentan por la última fecha de Eliminatorias (DESCANSO)

Concejo Metropolitano de Quito analiza ampliar exoneración del Pico y placa a familiares de personas con discapacidad

Daniel Noboa presenta siete nuevas preguntas para la consulta popular en Ecuador

¡No pierdas esta oportunidad! Más de 30 becas disponibles en Cuenca para jóvenes y profesionales

Desde el 1 de octubre arranca la Navidad en Venezuela

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO