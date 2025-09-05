Ren Kai debuta con su primer concierto: “Entre Monos y Dragones es un viaje por mi vida y mi música”

Ren Kai todavía procesa la magnitud de lo que está por suceder. El cantante guayaquileño-chino se prepara para su primer concierto como solista con Entre Monos y Dragones, un espectáculo que mezcla música, raíces culturales y emociones. La cita será este viernes 5 de septiembre, a las 20h00, en el Teatro Sánchez Aguilar de Samborondón.

“Estoy muy emocionado y cada día me emociona más”, confiesa. En apenas un mes, la idea de su show pasó del papel a convertirse en una realidad que marca un hito en su carrera musical.

Un viaje entre culturas

El título del show nació de una conversación con su director, Pedris Pablis. “Soy mono en el horóscopo chino y, a la vez, guayaco. También tengo la sangre de dragón que corre por mis venas por el lado chino. Siempre he crecido en ambos mundos y abrazando lo que representan. Por eso yo lo considero como un viaje por mi vida y por mi música”, explicó el artista.

Ese recorrido abarcará parte de las más de treinta canciones que ha lanzado desde su debut en 2021 con Amor Inconcluso. Aunque no todas estarán presentes, ha preparado una selección especial con arreglos distintos, que él mismo define como versiones “super saiyajín”.

Invitados y sorpresas

Entre los momentos más esperados está Quédate, el tema junto a Maykel que le abrió las puertas de la bachata. Ese mismo compañero de escenario será parte de la velada, al igual que Naiza, DiCapo, Shalom Mendieta, Nikki Mackliff, Ñusta Picuasi y Michelle Espinoza.

“Lo increíble es que todos son amigos. El hecho de que ya hemos trabajado juntos hace que sea sencillo. Es básicamente una noche entre amigos para celebrar la música”, resume Ren Kai.

Una experiencia más allá de la música

La propuesta va más allá del escenario. Los asistentes podrán disfrutar de puestos de comida asiática, un guiño a las raíces del cantante y a su gusto por experimentar sabores nuevos. Los Kainers, como se conoce a su comunidad de fanes, ya han tenido un adelanto del repertorio a través de dinámicas interactivas en redes sociales, como una sopa de letras con los títulos de las canciones del show.

Las entradas están disponibles en la plataforma Buen Plan, con precios desde los 30 dólares, también hay una opción para el acceso con meet and greet (conocer y saludar), que incluye un encuentro personal con el artista.

Entre nervios y sueños cumplidos

Ren Kai reconoce que armar todo en apenas un mes ha sido un desafío enorme. “Sí ha habido estrés, porque un mes para armar todo esto es un desafío, especialmente si es la primera vez. Pero lo increíble es que los mismos desafíos han llevado a que cosas más grandes surjan en el proceso, y lo he disfrutado”, asegura.

El cantante comenzó a mostrar su talento desde los 9 años en festivales dentro y fuera del país, incluso en Shanghái. Desde entonces, ha buscado construir un puente entre las culturas china y ecuatoriana, fusionando géneros y lenguas, como en Quiero Saber (2025), junto a Yilda Banchón y Ñusta Picuasi, donde mezcló español y mandarín.

Un futuro entre dos mundos

Tras este concierto, Ren Kai tiene previsto viajar a China, donde seguirá abriendo caminos. “Hay nichos de gente a la que le encanta la bachata, y hay bastantes escuelas de danza. Ver que se abran oportunidades de ambos lados es lo que me motiva. Para mí siempre ha sido construir un puente entre culturas”, concluye.

Este viernes, su mirada estará puesta en el Teatro Sánchez Aguilar y en los cientos de fanes que lo acompañarán en el inicio de una nueva etapa. Una noche entre monos y dragones que promete convertirse en un recuerdo inolvidable para Ren Kai y su público.