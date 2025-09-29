Jennifer López sobre su divorcio con Ben Affleck: “Fue lo mejor que me pasó en la vida”

La actriz y cantante Jennifer López, de 56 años, reveló en una entrevista con el programa Sunday Morning de CBS News que su divorcio de Ben Affleck representó “lo mejor que me pasó en la vida”.

La razón, según dijo, es que le permitió crecer y ganar mayor autoconocimiento tras dos años de matrimonio.

Jennifer López aprendió de su divorcio

La artista solicitó el divorcio de Affleck en agosto de 2024, citando diferencias irreconciliables, según documentos judiciales. La pareja, que se reconcilió en 2021 tras una relación en 2002-2004, contrajo matrimonio en julio de 2022 en una ceremonia privada en Georgia.

Ambos mantuvieron un perfil bajo sobre su ruptura, pero en esta conversación con el conductor Lee Cowan, López abrió detalles sobre el proceso emocional. Durante la entrevista, la estrella de “Hustlers” explicó que la experiencia la transformó profundamente. “Fue lo mejor que me pasó en la vida porque me cambió”, declaró, antes de matizar: “No me cambió”, sino que “me ayudó a crecer como necesitaba y a ser más consciente de mí misma”.

López enfatizó que ahora se siente en un “lugar feliz”, distinta a la persona que era hace un año y medio.

La productora, quien también es madre de dos hijos de su matrimonio anterior con Marc Anthony, describió el período post-divorcio como un momento de adaptación a una nueva dinámica familiar.

El rol de Affleck en su carrera

La entrevista se centró en su rol protagónico en la adaptación musical de “Kiss of the Spider Woman”, donde interpreta a Ingrid Luna, una estrella de cine ficticia. El rodaje de la película concluyó en octubre de 2024, dos meses después de la solicitud de divorcio.

López confesó que equilibrar la felicidad en el set con las dificultades en casa fue un reto. “Fue una época muy difícil. Cada momento en el set, cada momento que interpretaba este papel, era tan feliz, y luego, en casa, la cosa no iba bien“, relató. Se preguntó cómo manejar esa dualidad, pero el proyecto le permitió canalizar sus emociones.

Curiosamente, Affleck, de 53 años, actuó como productor ejecutivo de la cinta a través de su compañía Artists Equity, cofundada con Matt Damon. López reconoció su contribución clave: “La película no habría sido hecha si no fuera por él y su compañía de producción”. Explicó que le confió su sueño de encarnar ese rol, y Affleck respondió: “Está bien”, facilitando su realización.

La cinta, dirigida por Bill Condon, se estrenará en cines estadounidenses el 10 de octubre de 2025, tras su presentación en el Festival de Sundance en enero de 2025, coincidiendo con la finalización del divorcio.

López, nominada previamente al Oscar por “Selena” en 1997, evitó especulaciones sobre premios para esta película, bromeando: “Aprendí mi lección la última vez”. El filme también honra a su madre, Guadalupe Rodríguez, fanática de los musicales, ya que López creció viendo producciones como “West Side Story”. Contexto de la entrevista y trayectoria.