Jennifer López revela los retos de su carrera como actriz y habla de ‘Kiss of the Spider Woman’

Jennifer López compartió detalles íntimos sobre su carrera como actriz y los desafíos que enfrentó en el camino.

Más allá de la música, la estrella resaltó la importancia de mantener la perseverancia y el esfuerzo constante. Durante la promoción de su nueva película ‘Kiss of the Spider Woman’, aseguró que cada experiencia marcó su evolución profesional.

“Siempre sentí que hacía lo mejor con lo que me daban. Claro que me frustré muchas veces, pero elegí no quedarme enojada sino demostrar lo que podía dar”, expresó en declaraciones a El Listin.

Jennifer López orgullosa de su evolución artística

La actriz y cantante resaltó que ahora cineastas de prestigio como Bill Condon y Bob Zemeckis la buscan para trabajar en proyectos. “Es el resultado de todo ese trabajo. Me tomó años, pero aquí estoy”, afirmó con orgullo al destacar la importancia de la constancia.

Jennifer López también aprovechó el momento para enviar un mensaje a las nuevas generaciones de actrices latinas. Señaló que actualmente las oportunidades llegan mucho antes y que eso refleja un avance positivo en la industria del cine. “Me alegra que ellas ya reciban oportunidades a los 20 que yo tuve mucho después. Es diferente ahora. Y eso me da esperanza”, declaró.

The official trailer for Kiss of the Spider Woman is here. From Academy Award winner Bill Condon, the film is in theaters October 10. pic.twitter.com/PBzh9HKv0R — jlo (@JLo) August 20, 2025

‘Kiss of the Spider Woman’: el nuevo reto de JLo

Jennifer López además ofreció detalles de la cinta ‘Kiss of the Spider Woman’, un remake musical dirigido por Bill Condon. La producción aborda temas de representación queer y latina, dentro de un contexto político y cultural contemporáneo, lo que la convierte en un filme relevante para el público actual.

Como productora ejecutiva, JLo no solo interpretó el papel principal, sino que también participó en la escritura del guion y en el área de marketing. ‘La Diva del Bronx’ destaca que este proyecto combina arte y resistencia a través de la fantasía, el amor y una puesta en escena desafiante.

Durante la filmación, Jennifer López enfrentó un gran esfuerzo físico con largas sesiones de grabación. El proyecto incluyó ocho números musicales rodados en tomas continuas sin cortes, lo que representó una exigencia única incluso para una artista con su trayectoria.

La cantante y actriz cerró sus declaraciones recordando que cada reto en su carrera le permitió demostrar resiliencia. Con su visión, espera abrir camino para más artistas latinas en Hollywood y consolidar el impacto de su nueva producción en la industria.