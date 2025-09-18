COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Espectáculos
Farándula

Guillermo Carrillo reemplaza a Dieter Hoffmann en ‘Los Hackers del Espectáculo’ y marca un nuevo capítulo en Ecuavisa

Guillermo Carrillo se une a Los Hackers del Espectáculo, trayendo un aire renovado al programa de farándula en Ecuavisa.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Guillermo Carrillo reemplaza a Dieter Hoffmann en ‘Los Hackers del Espectáculo’ y marca un nuevo capítulo en Ecuavisa
Guillermo ya tiene experiencia en espacios de farándula.
Guillermo Carrillo reemplaza a Dieter Hoffmann en ‘Los Hackers del Espectáculo’ y marca un nuevo capítulo en Ecuavisa
Guillermo ya tiene experiencia en espacios de farándula.

Kerlley Ponce

Redacción ED.

Kerlley Ponce

Redacción ED.

Nació en Portoviejo en 1998. Licenciada en Ciencias de la Comunicación, mención Periodismo por la... Ver más

[email protected]

El mundo de la televisión local no se detiene. A solo una semana de la sorpresiva salida de Dieter Hoffmann de Los Hackers del Espectáculo, Ecuavisa ya tiene listo a su reemplazo: Guillermo Carrillo, un joven reportero que se estrenará oficialmente en los próximos días y que promete darle un aire renovado al programa de farándula.

Dieter Hoffmann sorprendió a la audiencia al despedirse del programa que fundó en Ecuavisa y, casi de inmediato, reapareció en la pantalla digital de Vito TVO con su primer espacio, Fuull Farándula. Mientras tanto, en Ecuavisa se movían las fichas para cubrir su lugar, confirmando el pasado 16 de septiembre la contratación de Guillermo Carrillo como nuevo integrante del equipo.

Quién es Guillermo Carrillo

Carrillo se desempeñaba como reportero en RTS, dentro de su versión digital del espacio VCT, y ahora tendrá su primera gran experiencia en señal abierta. Aunque la presentación oficial aún no se ha realizado, se conoció que Carrillo se tomó un tiempo para analizar la propuesta antes de aceptar, para finalmente decir que sí.

El comunicador compartirá pantalla con Leonardo Quezada, conocido como Lazito, y con la colaboración de Lissette Cedeño. Juntos llevarán a cabo los reportajes de farándula para el programa, un desafío que marcará el inicio de una nueva etapa en la televisión nacional.

Un rostro ya conocido en la farándula

Guillermo Carrillo ya había tenido un “primer acercamiento” al programa meses atrás, cuando fue invitado a Los Hackers del Espectáculo para cubrir la polémica separación entre el modelo brasileño Cezar Augusto y la presentadora Virginia Limongi. En aquella ocasión, consiguió la versión del propio implicado y la expuso en el programa, lo que llamó la atención de la producción y dejó abierta la posibilidad de integrarlo al panel.

Además, Carrillo formó parte de La Universidad de la Farándula, donde compartió pantalla con Silvana Torres, otra figura reconocida del medio. Estos antecedentes lo perfilan como un rostro joven con potencial para dar un salto importante en su carrera, aunque se lo conoce por mantener un estilo menos polémico que otros presentadores del género.

Un reto profesional y un cambio para el público

Según trascendió, Guillermo también recibió ofertas para trasladarse a Manta e integrarse a un nuevo proyecto televisivo, pero finalmente Ecuavisa ganó la partida y le abrió la puerta para consolidarse en un espacio de mayor alcance.

Ahora solo queda esperar su debut oficial en Los Hackers del Espectáculo y ver cómo se adapta a este nuevo reto, mientras el público asimila el cambio que marca el cierre de una etapa con Dieter Hoffmann y el inicio de otra con Guillermo Carrillo en la pantalla de Ecuavisa.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Sector pesquero de Manta rechaza la eliminación del subsidio al diésel

Haaland y Doku lideran la victoria de Manchester City ante Napoli

¡Persecución en Jipijapa! Tanquero choca contra patrulla en fuga por diésel

Bad Bunny trasmitirá gratis su último concierto en Puerto Rico: Así lo podrás ver desde Ecuador

Caso Sinohydro: Fiscalía solicita que Lenín Moreno, su esposa y su hija se presenten periódicamente en Quito, no en consulados

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Sector pesquero de Manta rechaza la eliminación del subsidio al diésel

Haaland y Doku lideran la victoria de Manchester City ante Napoli

¡Persecución en Jipijapa! Tanquero choca contra patrulla en fuga por diésel

Bad Bunny trasmitirá gratis su último concierto en Puerto Rico: Así lo podrás ver desde Ecuador

Caso Sinohydro: Fiscalía solicita que Lenín Moreno, su esposa y su hija se presenten periódicamente en Quito, no en consulados

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Sector pesquero de Manta rechaza la eliminación del subsidio al diésel

Haaland y Doku lideran la victoria de Manchester City ante Napoli

¡Persecución en Jipijapa! Tanquero choca contra patrulla en fuga por diésel

Bad Bunny trasmitirá gratis su último concierto en Puerto Rico: Así lo podrás ver desde Ecuador

Caso Sinohydro: Fiscalía solicita que Lenín Moreno, su esposa y su hija se presenten periódicamente en Quito, no en consulados

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO