“Más de 8 mil personas conectadas”: Kike Jav lanza curso para convertir a creadores de contenido en empresarios digitales

El creador ecuatoriano Kike Jav anunció el lanzamiento de su nuevo curso intensivo “De creador de contenido a empresario” tras el rotundo éxito de su taller gratuito sobre redes sociales. Según el influencer, más de 8.000 personas se conectaron en vivo para aprender estrategias de crecimiento y monetización en plataformas digitales. Muchos ya aplican los conocimientos de la primera sesión.

Un curso intensivo para emprendedores digitales

El nuevo programa está dirigido a quienes desean vivir de las redes sociales y convertir su creatividad en ingresos sostenibles. Tendrá una duración de un mes y abarcará temas clave. Estos incluyen la creación de un media kit desde cero, cómo determinar tarifas según el alcance en redes y métodos de monetización de páginas en distintas plataformas.

Kike Jav adelantó que el curso también enseñará a generar ingresos en OnlyFans, Temu y otras plataformas de suscripción. Además, les enseñará a monetizar la marca personal a través de productos, servicios y eventos.

Beneficios adicionales para los inscritos

Además del contenido intensivo, los participantes tendrán acceso a un grupo privado. Este grupo servirá para resolver dudas sobre infracciones, monetización y tutoriales sobre compra y distribución de páginas. También aprenderán a trabajar con influencers, definir pagos y medir el rendimiento de campañas de marketing digital.

Inscripciones y modalidad

El curso se realizará online, con contenido pregrabado y una clase en vivo por semana para responder preguntas. La preventa exclusiva ya cuenta con más de 200 inscritos. El costo es de 49 dólares.

Con este nuevo curso, Kike Jav busca profesionalizar el trabajo de los creadores de contenido y ayudarlos a convertirse en empresarios digitales. “Más de 8 mil personas se conectaron en vivo, aprendiendo estrategias para crecer y monetizar en plataformas digitales”, destacó en su cuenta de Instagram.

Datos y estadísticas de los ingresos por redes

Según el reporte Digital 2024 de We Are Social y Meltwater, más del 60 % de los usuarios de internet en América Latina utiliza redes sociales no solo para entretenimiento, sino también para informarse, aprender nuevas habilidades y comprar productos o servicios. En Ecuador, se estima que hay más de 13 millones de usuarios activos en redes sociales, lo que representa una oportunidad creciente para creadores de contenido.

Plataformas como Instagram, TikTok y YouTube lideran el consumo digital, seguidas de Facebook. Este ecosistema ha impulsado el surgimiento de cursos y talleres especializados en monetización y estrategias digitales, como el que ofrece Kike Jav.