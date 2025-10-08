Gloria Estefan celebra su legado y la fuerza del idioma español con su nuevo disco Raíces

La legendaria artista cubana Gloria Estefan vuelve a cantar en español después de 18 años con su nuevo álbum Raíces, una producción que rinde homenaje a la identidad latina y al poder de la música como símbolo de unión. El trabajo, creado junto a su esposo Emilio Estefan, marca además el 50.º aniversario de su carrera artística, una trayectoria que ha sabido mantener viva “contra viento y marea”.

Un regreso al idioma del corazón

Durante una entrevista con Europa Press, la intérprete de Conga, Mi Tierra y Hoy confesó que este disco era un proyecto necesario. “En el momento que estamos viviendo mundialmente, era importante celebrar nuestro idioma y decir: estamos orgullosos de quiénes somos y de dónde venimos. Es el idioma de mi corazón”, afirmó.

Raíces es, según la artista, una forma de cerrar un ciclo y reconectar con sus orígenes cubanos, asturianos y gallegos. “No hay razón para pensar que el idioma español puede cambiar o atacar a alguien. Al contrario, fortalece lo que somos”, expresó emocionada al recordar a Gloria.

Orgullo latino y mensaje de unión

La cantante fue una de las figuras más aclamadas durante las fiestas por la Hispanidad 2025 en Madrid, donde compartió escenario con artistas como Bomba Estéreo, Miranda! y Babasónicos. Desde el escenario, Estefan destacó el valor de la comunidad inmigrante: “No le tengo miedo a ningún inmigrante. Somos seres humanos. Las culturas no desaparecen, se fortalecen” mencionó, reflejando el carácter de Gloria.

El espectáculo se convirtió en un canto a la diversidad, con miles de personas ondeando banderas de diferentes países de América Latina junto a la española, un reflejo del espíritu integrador que inspira este nuevo disco.

Raíces, el proyecto más personal de su carrera

Con canciones escritas y producidas por Emilio Estefan, Raíces es un álbum que mezcla sonidos tradicionales con la elegancia pop que caracteriza a la artista. El proyecto tomó dos años de creación y coincide con medio siglo de carrera en el que Gloria ha superado estereotipos y barreras culturales.

“Cada vez que alguien nos decía que algo no iba a funcionar, eso nos motivaba más. La palabra no ha sido nuestro motor”, dijo entre risas la cantante, recordando sus inicios en Miami Sound Machine y el éxito internacional que marcó la música latina en los años 80 y 90.

Gloria Estefan, una artista con identidad global

Gloria y Emilio se definen hoy como “ciudadanos globales” que celebran la riqueza cultural del mundo. “Lo que traemos de nuestros países puede fortalecer una cultura; nos hace más diversos y más fuertes. Yo sigo firme en mis raíces, y Emilio también”, expresó. Sin duda, Gloria siempre será inspiración para muchos.

A sus 68 años, Gloria Estefan continúa inspirando con su mensaje de autenticidad y orgullo. Raíces no solo celebra una carrera emblemática, sino también la fuerza del idioma español y la unión de los pueblos latinoamericanos bajo una misma melodía.