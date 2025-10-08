Gloria Estefan celebra su legado y la fuerza del idioma español con su nuevo disco Raíces - El Diario
COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Espectáculos
Música

Gloria Estefan celebra su legado y la fuerza del idioma español con su nuevo disco Raíces

Gloria Estefan regresa al canto en español con su álbum Raíces, celebrando 50 años de carrera musical y su orgullo latino.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Gloria Estefan celebra su legado y la fuerza del idioma español con su nuevo disco Raíces
Gloria Estefan vuelve a cantar en español después de 18 años.
Gloria Estefan celebra su legado y la fuerza del idioma español con su nuevo disco Raíces
Gloria Estefan vuelve a cantar en español después de 18 años.

Kerlley Ponce

Redacción ED.

Kerlley Ponce

Redacción ED.

Nació en Portoviejo en 1998. Licenciada en Ciencias de la Comunicación, mención Periodismo por la... Ver más

[email protected]

La legendaria artista cubana Gloria Estefan vuelve a cantar en español después de 18 años con su nuevo álbum Raíces, una producción que rinde homenaje a la identidad latina y al poder de la música como símbolo de unión. El trabajo, creado junto a su esposo Emilio Estefan, marca además el 50.º aniversario de su carrera artística, una trayectoria que ha sabido mantener viva “contra viento y marea”.

Un regreso al idioma del corazón

Durante una entrevista con Europa Press, la intérprete de Conga, Mi Tierra y Hoy confesó que este disco era un proyecto necesario. “En el momento que estamos viviendo mundialmente, era importante celebrar nuestro idioma y decir: estamos orgullosos de quiénes somos y de dónde venimos. Es el idioma de mi corazón”, afirmó.

Raíces es, según la artista, una forma de cerrar un ciclo y reconectar con sus orígenes cubanos, asturianos y gallegos. “No hay razón para pensar que el idioma español puede cambiar o atacar a alguien. Al contrario, fortalece lo que somos”, expresó emocionada al recordar a Gloria.

Orgullo latino y mensaje de unión

La cantante fue una de las figuras más aclamadas durante las fiestas por la Hispanidad 2025 en Madrid, donde compartió escenario con artistas como Bomba Estéreo, Miranda! y Babasónicos. Desde el escenario, Estefan destacó el valor de la comunidad inmigrante: “No le tengo miedo a ningún inmigrante. Somos seres humanos. Las culturas no desaparecen, se fortalecen” mencionó, reflejando el carácter de Gloria.

El espectáculo se convirtió en un canto a la diversidad, con miles de personas ondeando banderas de diferentes países de América Latina junto a la española, un reflejo del espíritu integrador que inspira este nuevo disco.

Raíces, el proyecto más personal de su carrera

Con canciones escritas y producidas por Emilio Estefan, Raíces es un álbum que mezcla sonidos tradicionales con la elegancia pop que caracteriza a la artista. El proyecto tomó dos años de creación y coincide con medio siglo de carrera en el que Gloria ha superado estereotipos y barreras culturales.

“Cada vez que alguien nos decía que algo no iba a funcionar, eso nos motivaba más. La palabra no ha sido nuestro motor”, dijo entre risas la cantante, recordando sus inicios en Miami Sound Machine y el éxito internacional que marcó la música latina en los años 80 y 90.

Gloria Estefan, una artista con identidad global

Gloria y Emilio se definen hoy como “ciudadanos globales” que celebran la riqueza cultural del mundo. “Lo que traemos de nuestros países puede fortalecer una cultura; nos hace más diversos y más fuertes. Yo sigo firme en mis raíces, y Emilio también”, expresó. Sin duda, Gloria siempre será inspiración para muchos.

A sus 68 años, Gloria Estefan continúa inspirando con su mensaje de autenticidad y orgullo. Raíces no solo celebra una carrera emblemática, sino también la fuerza del idioma español y la unión de los pueblos latinoamericanos bajo una misma melodía.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Tragedia en Georgia: un niño de dos años murió tras un ataque de rottweilers mientras su niñera dormía

Belinda revela que deberá someterse a una operación de rodilla por lesión en el menisco

Candidatas a Reina de Manabí 2025 prueban Tunnis de Envasur en visita a Manta

Incautan 37 bloques de marihuana destinadas a cantones costeros durante el feriado

Gloria Estefan celebra su legado y la fuerza del idioma español con su nuevo disco Raíces

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Tragedia en Georgia: un niño de dos años murió tras un ataque de rottweilers mientras su niñera dormía

Belinda revela que deberá someterse a una operación de rodilla por lesión en el menisco

Candidatas a Reina de Manabí 2025 prueban Tunnis de Envasur en visita a Manta

Incautan 37 bloques de marihuana destinadas a cantones costeros durante el feriado

Gloria Estefan celebra su legado y la fuerza del idioma español con su nuevo disco Raíces

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Tragedia en Georgia: un niño de dos años murió tras un ataque de rottweilers mientras su niñera dormía

Belinda revela que deberá someterse a una operación de rodilla por lesión en el menisco

Candidatas a Reina de Manabí 2025 prueban Tunnis de Envasur en visita a Manta

Incautan 37 bloques de marihuana destinadas a cantones costeros durante el feriado

Helicóptero de las Fuerzas Armadas se accidenta durante operativo en zona minera de Imbabura

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO