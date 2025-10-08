Naiza desafía el mito del amor perfecto con su nuevo sencillo “¿Quién va a matar a Cupido?”

La cantante ecuatoriana Naiza continúa ampliando las fronteras de su carrera con el lanzamiento de su nuevo tema “¿Quién va a matar a Cupido?”. Esta canción rompe con la idealización del amor romántico y plantea una visión más realista, directa y emocional.

El sencillo, producido en Nashville, Texas, forma parte de su apuesta por la internacionalización. Muestra una evolución en su sonido y su estilo lírico. En este tema, Naiza describe las acciones de la personificación del amor —Cupido—. Lo hace desde la insatisfacción y el reclamo, en una especie de ajuste de cuentas con los ideales románticos que muchas veces no se cumplen.

La canción fue creada junto a la cantautora Luisette Guerrero y el productor y compositor Gio Fernández. La artista ecuatoriana trabajó estrechamente con ellos en la construcción del concepto musical y narrativo del tema.

Antes de este lanzamiento, Naiza presentó “NTPxMí”, otro sencillo que exploraba las emociones contemporáneas del amor, consolidando su presencia en la escena pop latinoamericana.

El video musical de ¿Quién va a matar a Cupido?, disponible ya en plataformas digitales, cuenta con la actuación especial del cantante ecuatoriano-chino Ren Kai. Él aporta una conexión artística y visual que refuerza el mensaje de la canción: el amor como un juego que no siempre termina bien.

Presentación internacional

Naiza llevará su nueva producción al escenario del festival Hispanidad 2025. Esto será el 12 de octubre, en la Puerta del Sol de Madrid, a las 18h00. Allí compartirá cartel con artistas internacionales como Gloria Estefan, Bomba Estéreo, Miranda! y Babasónicos.

Ese mismo día también será parte de la Fiesta de los 40 Hispanidad Pop. Aquí compartirá escenario con Lérica, Mar Lucas y Almacor. Con esto, consolida su presencia entre los nombres emergentes del pop latino con proyección internacional.

Una nueva etapa artística

Con este lanzamiento, Naiza busca reafirmar su identidad como cantautora que combina el pop con la introspección emocional. Ella desafía las narrativas románticas convencionales y apuesta por un discurso más honesto y contemporáneo.

“¿Quién va a matar a Cupido?” se perfila como una de las canciones más representativas de su nueva etapa artística. Se presenta con una producción moderna, visual potente y una letra que invita a reflexionar sobre el amor sin idealismos.