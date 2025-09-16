COMUNIDAD POR USD 1
Espectáculos
Novedades

“Gisselle Rosales es ciudadana ecuatoriana por derecho y sentimiento”, afirma la Organización Miss Ecuador

María del Carmen de Aguayo explica la nacionalidad de Gisselle, destacando su compromiso con el país y su trayectoria.
"Gisselle Rosales es ciudadana ecuatoriana por derecho y sentimiento", afirma la Organización Miss Ecuador
La Directora General de Organización Miss Ecuador, María del Carmen de Aguayo, respondió oficialmente a las inquietudes surgidas sobre la nacionalidad de Gisselle Rosales, Miss Ecuador 2025. Destacó que su nacionalización se realizó conforme a la ley y que la joven representa con orgullo los valores del país.

Ante cuestionamientos de algunos sectores sobre la nacionalidad de la actual Miss Ecuador, la organización aclaró que la concesión de la ciudadanía ecuatoriana se otorgó de manera legal y transparente. Esto fue en reconocimiento a la trayectoria, compromiso y aporte de Gisselle Rosales a Ecuador, país en el que reside desde los siete años.

Nacionalización conforme a la ley

María del Carmen de Aguayo explicó que la nacionalidad ecuatoriana de Gisselle Rosales se concedió siguiendo la legislación nacional. Esta permite otorgar la ciudadanía por naturalización en casos excepcionales cuando existen méritos relevantes y un compromiso evidente con el país.

“Desde que conocimos a Gisselle, supimos su estatus legal. De manera transparente, nos informó que estaba en proceso de obtener su nacionalidad, la cual ya ha sido otorgada”, detalló de Aguayo.

Una figura más allá de la estética

La organización enfatizó que la figura de Miss Ecuador trasciende lo estético. Gisselle Rosales ha demostrado integridad, autenticidad y compromiso social, participando en actividades culturales, académicas y humanitarias en Ecuador mucho antes de portar oficialmente la banda. Para la organización, representar al país implica ser embajadora de sus valores, cultura y potencial.

Gisselle Rosales “ciudadana por derecho y sentimiento”

De Aguayo aseguró que ser ecuatoriano no se define únicamente por el lugar de nacimiento, sino por el sentido de pertenencia y el amor por el país. “Gisselle Rosales es, hoy por hoy, ciudadana ecuatoriana por derecho y sentimiento, y como tal representará con honor a Ecuador ante el mundo en Miss International 2026 en Japón”, afirmó.

La organización resaltó su respeto a los marcos legales y a la institucionalidad del país, promoviendo una visión moderna e inclusiva de la identidad nacional, donde el aporte social, la trayectoria y el amor por Ecuador son también factores determinantes para definir la ciudadanía.

