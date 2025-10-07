Fallece la actriz Kimberly Hébert Gregory, estrella de ‘Vice Principals’ de HBO

La actriz estadounidense Kimberly Hébert Gregory, destacada por su interpretación de la directora Belinda Brown en la serie de HBO ‘Vice Principals’, falleció a los 52 años.

La muerte de la recordada actriz

La triste noticia fue confirmada por su exesposo, el actor Chester Gregory. “Kimberly Hébert Gregory. Eras la brillantez personificada. Una mujer negra cuya mente iluminaba cada habitación. Cuya presencia irradiaba fuego y gracia”, escribió en una publicación de Instagram.

El deceso de Gregory generó sorpresa entre sus colegas. Walton Goggins, su coprotagonista en ‘Vice Principals’, publicó en Instagram: “Perdimos a una de las mejores… una de las mejores con las que he trabajado”. Mientras que Busy Philipps, actriz de ‘White Lotus’, comentó estar “devastada” y la describió como “una luz y una fuerza”.

Hasta ahora se desconoce la causa de la muerte de la actriz. Ni el personal médico ni los familiares han emitido una declaración oficial al respecto.

Una trayectoria llena de éxitos

Kimberly Hébert Gregory, nacida el 7 de diciembre de 1972 en Houston, Texas, inició su carrera en el teatro de Chicago a fines de los años 90.

En 2007 debutó en cine con el filme ‘I Think I Love My Wife’, protagonizado por Chris Rock y Kerry Washington, y en televisión con un rol en la serie ‘The Black Donnellys’.

A lo largo de dos décadas, acumuló más de 50 créditos en proyectos televisivos y cinematográficos. Entre sus apariciones destacadas se encuentran episodios en series como ‘Gossip Girl’, ‘New Amsterdam’, ‘Private Practice’, ‘Two and a Half Men’, ‘Law & Order’,’ Shameless’, ‘The Big Bang Theory’, ‘Grey’s Anatomy’ y más.

En 2014, tuvo un rol recurrente en la serie de ‘Lifetime Devious Maids’, producida por Eva Longoria.

Rol icónico en ‘Vice Principals’

El despegue de Gregory llegó con ‘Vice Principals’, la comedia oscura de HBO estrenada en 2016 y que duró dos temporadas hasta 2017. Interpretó a la directora Belinda Brown en la North Jackson High School, enfrentándose a los vice directores Neal Gamby (Danny McBride) y Lee Russell (Walton Goggins), quienes conspiran para derrocarla.

La serie, creada por McBride y Goggins, exploró temas de poder y racismo en un entorno escolar ficticio.

Gregory también protagonizó ‘Kevin (Probably) Saves the World’ en ABC en 2017, donde encarnó a Yvette, una mentora espiritual. En cine, participó en Five Feet Apart (2019), un drama romántico sobre fibrosis quística. Su voz dio vida a personajes en la serie animada ‘Craig of the Creek’ de Cartoon Network.

La familia de la actriz no ha dado detalles sobre su sepelio u honras fúnebres.