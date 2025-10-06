COMUNIDAD POR USD 1
Espectáculos
Confesión

Charlie Sheen revela que tuvo relaciones sexuales con 47.000 mujeres durante su etapa de adicciones

El actor Charlie Sheen detalló su pasado de excesos sexuales y adicciones, que incluye encuentros con 47.000 mujeres
3'

3 minutos de lectura
El mediático actor Charlie Sheen.
El mediático actor Charlie Sheen.

Gabriela Yánez A.

Redacción ED.

Nació en Portoviejo, Manabí, el 11 de agosto de 1991. Se graduó como Licenciada en Comunicación ... Ver más

[email protected]

Charlie Sheen, actor de la serie ‘Dos hombres y medio’, confesó en el podcast Impaulsive de Logan Paul haber mantenido relaciones sexuales con 47.000 mujeres durante sus años de adicción a drogas y alcohol.

La confesión llega en medio del estreno de su documental ‘Alias Charlie Sheen’, que ya está disponible en Netflix.

Charlie Sheen y su torbellino de excesos

El actor de 60 años, conocido por su rol en la sitcom (comedia de situación) que le generó 2 millones de dólares por episodio, describió su “sangre de tigre” como un impulso innato hacia la imprudencia, que incluyó drogas como cocaína y crack, así como excesos sexuales.

“No hubo una única fuerza impulsora detrás de mis decisiones. Con quién iba a relacionarme o qué drogas iba a probar era parte de esa dinámica”, relató.

Además, Sheen contó haber perdido la virginidad a los 15 años con una prostituta llamada Candy, contratada en Las Vegas a través de las Páginas Amarillas. Pagó el servicio con la tarjeta de crédito de su padre, Martin Sheen, durante un viaje familiar. Describió a Candy como “Ann-Margret con un deslizador de Mastercard”.

Hace más confesiones en su documental

En el documental de Netflix, estrenado el 10 de septiembre, Sheen profundiza en su trayectoria. El filme, dirigido por Andrew Renzi, incluye entrevistas con exesposas como Denise Richards y Brooke Mueller, y explora su diagnóstico de VIH en 2011, revelado públicamente en 2015.

En la producción, Sheen admitió haber experimentado relaciones sexuales con hombres durante los picos de su adicción al crack. “Si estás mirando un menú, en algún momento vas a voltear esa cosa”, dijo.

Explicó que estos encuentros ocurrieron en un contexto de “hipersexualidad” impulsada por las drogas, y que revelarlos públicamente fue “liberador”.

Charlie Sheen se sintió “secuestrado”

En el podcast, se le cuestionó sobre qué impulsó sus decisiones extremas. Sheen respondió que no había un solo factor, sino una combinación de elementos en su “ADN”.

Agregó que durante años se sintió “secuestrado” por no admitir estos aspectos, y que el chantaje por parte de parejas sexuales complicó su situación.

Cabe destacar que Charlie Sheen vive en sobriedad desde hace siete años, tras intervenciones familiares y profesionales.

Legado y reflexiones actuales

‘Alias Charlie Sheen’, con una duración de 93 minutos en la primera parte y 88 en la segunda, incluye metraje inédito de su infancia en Malibú y su ascenso en Hollywood con películas como Platoon y Wall Street.

El actor reflexiona sobre cómo su contrato millonario en ‘Dos hombres y medio’ exacerbó sus problemas, llamándolo “una receta para el desastre”.

En su memoir The Book of Sheen, publicado el 9 de septiembre, detalla anécdotas similares, enfatizando su rol actual como padre de cinco hijos.

